Federer e Djokovic são os destaques na lista oficial da Olimpíada

O suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic são os destaque da lista de classificados aos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que terão início em 24 de julho. Os dois buscam ouro inédito. Brasil tem quatro representantes.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) e quarto lugar em Londres (2012), Djokovic busca medalha inédita de ouro. Já Federer, ouro nas duplas em Pequim ao lado de Stan Wawrinka, e prata em simples em Londres, tenta o sonho do ouro em simples oito anos depois, pois uma lesão no joelho o impossibilitou de competir no Rio de Janeiro.

O Brasil terá quatro representantes na disputa dos Jogos, Thiago Monteiro e João Menezes disputam a chave de simples, enquanto os mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo disputam as duplas. O Brasil busca medalha inédita na modalidade.

Confira a lista divulgada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), com garantidos por país:

Alemanha

Simples Mulheres Angelique Kerber, Laura Siegemund

Simples Homens Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber

Duplas Mulheres Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund

Duplas Homens Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev, Kevin Krawietz/Tim Puetz

Argentina

Simples Mulheres Nadia Podoroska

Simples Homens Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Federico Coria

Duplas Homens Andres Molteni/Horacio Zeballos, Facundo Bagnis/Diego Schwartzman

Austrália

Simples Mulheres Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur (ITF*)

Simples Homens Alex De Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, James Duckworth

Duplas Mulheres Ashleigh Barty/Storm Sanders, Ellen Perez/Samantha Stosur

Duplas Homens Alex De Minaur/John Peers, John Millman/Luke Saville

Áustria

Duplas Homens Oliver Marach/Philipp Oswald

Belarus

Simples Mulheres Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka

Simples Homens Egor Gerasimov, Ilya Ivashka

Duplas Mulheres Victoria Azarenka/Aryna Sabalenka

Bélgica

Simples Mulheres Elise Mertens, Alison Van Uytvanck

Simples Homens David Goffin

Duplas Mulheres Elise Mertens/Alison Van Uytvanck

Duplas Homens Sander Gille/Joran Vliegen

Brasil

Simples Homens Thiago Monteiro, Joao Menezes (ITF)

Duplas Homens Marcelo Melo/Bruno Soares

Canadá

Simples Mulheres Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez

Simples Homens Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil

Duplas Mulheres Gabriela Dabrowski/Sharon Fichman

Duplas Homens Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil

Chile

Simples Homens Marcelo Tomas Barrios Vera (ITF*)

China

Simples Mulheres Zheng Saisai, Wang Qiang (ITF*)

Duplas Mulheres Xu Yifan /Yang Zhaoxuan, Duan Yingying /Zheng Saisai

Taiwan (China Taipei)

Simples Homens Lu Yen-Hsun

Duplas Mulheres Chan Hao-Ching, Letisha Chan

Colômbia

Duplas Homens Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah

Croácia

Simples Mulheres Donna Vekic

Simples Homens Marin Cilic

Duplas Mulheres Darija Jurak/Donna Vekic

Duplas Homens Nikola Mektic /Mate Pavic, Marin Cilic/Ivan Dodig

Egito

Simples Mulheres Mayar Sherif (ITF*)

Simples Homens Mohamed Safwat (ITF*)

Estônia

Simples Mulheres Anett Kontaveit

França

Simples Mulheres Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alize Cornet, Caroline Garcia

Simples Homens Gael Monfils, Ugo Humbert, Jeremy Chardy, Gilles Simon

Duplas Mulheres Caroline Garcia/Kristina Mladenovic, Alize Cornet/Fiona Ferro

Duplas Homens Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, Jeremy Chardy/Gael Monfils

Geórgia

Simples Homens Nikoloz Basilashvili

Grécia

Simples Mulheres Maria Sakkari

Simples Homens Stefanos Tsitsipas

Hungria

Simples Homens Marton Fucsovics

Duplas Mulheres Timea Babos/Reka Luca Jani

Índia

Duplas Mulheres Sania Mirza/Ankita Raina

Itália

Simples Mulheres Camila Giorgi, Jasmine Paolini (ITF*)

Simples Homens Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini

Duplas Homens Matteo Berrettini/Fabio Fognini, Jannik Sinner/Lorenzo Sonego

Reino Unido

Simples Mulheres Johanna Konta, Heather Watson

Simples Homens Daniel Evans, Andy Murray (ITF*)

Duplas Mulheres Johanna Konta/Heather Watson

Duplas Homens Andy Murray/Joe Salisbury, Dan Evans/Neal Skupski

República Tcheca

Simples Mulheres Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova

Duplas Mulheres Barbora Krejikova/Katerina Siniakova, Karolina Pliskova/Marketa Vondrousova

(ITF*) - Atleta que entrou com convite