Federação Paraense de Skate elege nova diretoria

A Federação Paraense de Skate [FPSK] tem agora uma diretoria eleita para dirigir e comandar o esporte radical nos próximos 4 anos.

A tarefa será por Mauro Marinho, conhecido como “Mauro Abelha”, eleito presidente da federação. Abelha colaborava nas organizações dos eventos da federação.

Como primeiro ato de gestão, Mauro Abelha realiza no mês de janeiro de 2021Assembleia Geral para estabelecer o programa de ação do skate no Estado.

“Vamos chamar em uma Assembleia todos representantes dos nossos municípios para contribuírem com a nova FPSK e lançar um calendário sempre focando em modalidades olímpicas para fortalecer as categorias de base mirim e feminino”, disse.

O skate tem poucos locais de prova e alguns estão visivelmente precisando de reparos. “Queremos para evitar acidentes com os skatistas Estamos em busca de parcerias com todos seguimentos que possam somar na FPSK”, diz.

A nova diretoria da Federação:

Presidente

Mauro “Abelha” Marinho

Vice-presidente

Joélcio Batman

Secretário

Márcio “Cupim” Elias

Tesoureiro

Marcelo “Kvalo” Seabra

Diretor Executivo

Eduardo “Dudu do Skate” Sardo

Conselho Fiscal:

Alexandre Gaia

Roberto “Paulista” Martins

Gabriel “Gnomo” Leão

Diretor Esportivo

Augusto “Formiga” Melo

Diretor de Projetos e Pistas

Judah Levy

Diretor Jurídico

Mario Hesketh