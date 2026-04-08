Federação Paraense de Ginástica abre inscrições para curso de arbitragem; veja valores

A Federação Paraense de Ginástica (Fepagin) abriu inscrições para o Curso Estadual de Arbitragem Feminina de Ginástica Artística, que será realizado em maio com aulas online e prova presencial ao final da formação.

Com o tema “O Pará Formando Campeãs”, a capacitação será realizada de forma online entre os dias 13 e 15 de maio, das 19h às 20h, e no dia 16, das 8h30 às 12h. A programação será encerrada com uma prova presencial marcada para o dia 31 de maio, no período da tarde. As inscrições podem ser feitas no site www.fepagin.com, nos valores de R$120 (curso completo) ou R$80 (ouvinte).

A formação será ministrada por Andrize Ramires Costa, doutora em Educação Física e árbitra internacional de ginástica artística, com brevê 3 da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Segundo ela, o curso atende participantes de diferentes níveis de experiência.

“O curso estadual de arbitragem do Pará vai ser realizado para a formação de árbitros nas categorias iniciais e intermediárias”, afirmou.

Curso é voltado a árbitras, atletas e profissionais da área

De acordo com a instrutora, a idade mínima para atuação como árbitra é de 18 anos. No entanto, jovens a partir de 16 anos podem participar como ouvintes, sem exercer a função oficialmente.

“Embora a idade mínima para atuar como árbitro seja de 18 anos, o curso está aberto a jovens a partir dos 16 anos na categoria de ouvintes. Essa modalidade é ideal para atletas que buscam aprofundar seu entendimento técnico sobre a ginástica”, explicou.

Além de atletas, o curso também é direcionado a treinadores, acadêmicos de Educação Física e interessados em compreender melhor as regras da modalidade.

“O curso não é só para quem quer ser árbitro. Ele também é voltado para treinadores, amantes da ginástica, acadêmicos de educação física e qualquer pessoa que queira entender melhor as regras e as nuances de uma competição”, completou.

Programação inclui estudo dos aparelhos da ginástica

A programação será dividida em quatro etapas, com conteúdos teóricos sobre arbitragem e estudos específicos dos aparelhos da ginástica artística feminina:

Introdução à arbitragem

Salto

Paralelas

Trave

Solo

As aulas serão realizadas online, com uso de recursos audiovisuais para facilitar a compreensão das regras.

“As aulas vão ser no formato online, com auxílio de mídias, tudo para facilitar a compreensão do regulamento e das regras da ginástica artística”, destacou Andrize.