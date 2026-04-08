Federação Paraense de Ginástica abre inscrições para curso de arbitragem; veja valores Formação da Fepagin será online em maio e inclui prova presencial ao final do curso O Liberal 08.04.26 17h53 Andrize Ramires Costa é quem irá ministrar o curso (Diculgação) A Federação Paraense de Ginástica (Fepagin) abriu inscrições para o Curso Estadual de Arbitragem Feminina de Ginástica Artística, que será realizado em maio com aulas online e prova presencial ao final da formação. Com o tema “O Pará Formando Campeãs”, a capacitação será realizada de forma online entre os dias 13 e 15 de maio, das 19h às 20h, e no dia 16, das 8h30 às 12h. A programação será encerrada com uma prova presencial marcada para o dia 31 de maio, no período da tarde. As inscrições podem ser feitas no site www.fepagin.com, nos valores de R$120 (curso completo) ou R$80 (ouvinte). A formação será ministrada por Andrize Ramires Costa, doutora em Educação Física e árbitra internacional de ginástica artística, com brevê 3 da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Segundo ela, o curso atende participantes de diferentes níveis de experiência. “O curso estadual de arbitragem do Pará vai ser realizado para a formação de árbitros nas categorias iniciais e intermediárias”, afirmou. Curso é voltado a árbitras, atletas e profissionais da área De acordo com a instrutora, a idade mínima para atuação como árbitra é de 18 anos. No entanto, jovens a partir de 16 anos podem participar como ouvintes, sem exercer a função oficialmente. “Embora a idade mínima para atuar como árbitro seja de 18 anos, o curso está aberto a jovens a partir dos 16 anos na categoria de ouvintes. Essa modalidade é ideal para atletas que buscam aprofundar seu entendimento técnico sobre a ginástica”, explicou. Além de atletas, o curso também é direcionado a treinadores, acadêmicos de Educação Física e interessados em compreender melhor as regras da modalidade. “O curso não é só para quem quer ser árbitro. Ele também é voltado para treinadores, amantes da ginástica, acadêmicos de educação física e qualquer pessoa que queira entender melhor as regras e as nuances de uma competição”, completou. Programação inclui estudo dos aparelhos da ginástica A programação será dividida em quatro etapas, com conteúdos teóricos sobre arbitragem e estudos específicos dos aparelhos da ginástica artística feminina: Introdução à arbitragem Salto Paralelas Trave Solo As aulas serão realizadas online, com uso de recursos audiovisuais para facilitar a compreensão das regras. “As aulas vão ser no formato online, com auxílio de mídias, tudo para facilitar a compreensão do regulamento e das regras da ginástica artística”, destacou Andrize. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes fepagin ginástica artística curso de arbitragem belém andrize ramires costa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31 MMA SPORT CLUB Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu 07.04.26 14h22 MMA SPORT CLUB Curso de arbitragem de MMA com Alexandre Câmera reúne atleta do UFC em capacitação 31.03.26 16h38 SOLIDARIEDADE Pagode solidário em Belém apoia tratamento de ex-atleta de futsal que jogou na dupla Re-Pa Evento ocorre nesta segunda-feira (30) e arrecada recursos para recuperação de Diego Belém após cirurgia no quadril 30.03.26 16h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 Liga dos Campeões PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Champions League Paris Saint-Germain e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.04.26 15h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00