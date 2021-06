Fã de Deiveson, artista customiza tênis para campeão: 'Pena que não dá pra usar dentro do octógono'

Na noite do próximo sábado (9) o brasileiro Deiveson Figueiredo entra no ringue mais uma vez para defender o cinturão peso-mosca do UFC, diante de Brandon Moreno, em Phoenix (EUA). E o que não falta é torcida por mais uma glória. Um dos fãs que estará de olho na telinha pelo paraense é o artista brasileiro Sancler Julio de Paula, conhecido como Sancler Graffit.

Ele presenteou recentemente o “Deus da Guerra” com um par de tênis totalmente customizado e personalizado e já prevê um novo triunfo pela manutenção do título. Atualmente morando no Japão, Sancler já confeccionou pinturas nos calçados para diversas celebridades, entre elas o ex-campeão dos médios do Ultimate, Anderson Silva.

Nascido em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, Sancler é um aerografista especializado em personalização e customização de tênis, automóveis, motos e capacetes. Desde 2005 morando em Hamamatsu, localizada na província de Shizuoka, no Japão, ele refinou sua habilidade no aerografismo e, nos últimos anos, passou a customizar tênis, um mercado promissor. O paulista tem feito sucesso e, no próximo dia 23 de junho, será o único brasileiro a participar de uma mega exposição do Museu de Tóquio. Sapatos são customizados pelo artista (Artur Omuri/Divulgação)

Para a arte nos tênis de Deiveson, Sancler revela como foi o contato inicial e o processo de criação."Ele me procurou para fazer um tênis porque ficou apaixonado pela arte fiz para a Poliana Botelho, também lutadora do UFC. Pesquisei sobre a vida dele, assisti aos vídeos, é uma história de vida incrível. Sempre que faço um tênis tento me imaginar na vida da pessoa para me inspirar", explica.

"Quero que a pessoa que veja o tênis no pé dela repare que a arte tem a ver com o dono. De um lado coloquei o Kratos, do outro pintei uma cena do Deiveson lutando pelo cinturão do UFC. Juntei o apelido de Deus da Guerra com a luta dele no UFC. Ele gostou pra caramba, ficou felizão”, afirma Sancler.

O artista também detalhou algumas das dificuldades do processo criativo. "Ele (Deiveson) não escolheu exatamente o que queria, me deixou à vontade. A minha preocupação era impactá-lo. Essa é a coisa mais difícil, porque tem o risco de o cara não gostar. Ele deu dicas, mas não falou o que queria especificamente. Ele gostou bastante, ainda bem (risos)", brincou.

O material também é uma questão importante durante a customização do calçado. "O tênis não tem superfície lisa, tem a costura, é um desafio para customizar. A imagem do Deiveson foi mais difícil porque tem mais detalhe, baseado em uma foto real, com a musculatura do corpo. E ainda tinha a parte do octógono, porque tenho que fazer devagarzinho cada buraco para ficar o mais perfeito possível. Foi um dos tênis mais difíceis que eu já fiz”, revelou Sancler.

E para a luta deste sábado, o artista garante que, mesmo com as dificuldades do fuso horário, estará de olho na televisão para torcer por Deiveson.

“Eu o via lutar mesmo antes de ele conquistar o cinturão, mas virei ainda mais fã depois de conversar com ele. É um cara humilde pra caramba. É um campeão mundial, um dos melhores lutadores do planeta e poder falar para ele o quanto eu o admiro é muito legal. Ele sempre fala comigo do tênis. No fim de semana vou assistir à luta dele com certeza, já estou empolgado, na expectativa. O Deiveson treina muito, é dedicado, trabalha duro. Teve uma vida difícil. Eu acho que ele vai nocautear. Só é uma pena que não dá para ele usar o tênis dentro do octógono (risos)”, finalizou.