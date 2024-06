F1: Motorhome da McLaren pega fogo durante o GP da Espanha e funcionário é hospitalizado

Horas antes da classificação do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 começar, a McLaren levou um grande susto. O motorhome da equipe inglesa, onde ficam membros do time e pilotos, pegou fogo no paddock e assustou as pessoas que estavam no local.

O espaço precisou ser evacuado e o Corpo de Bombeiros local foi acionado. De acordo com as informações oficiais, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Por meio de um comunicado, a McLaren confirmou o incêndio e informou que um funcionário da equipe precisou de atendimento médico e foi levado ao hospital por "precaução", mas já recebeu alta.

"Hoje de manhã, foi detectado um incêndio em nossa hospitalidade, na pista. Todos os funcionários e convidados foram evacuados, e os serviços de emergência do circuito compareceram ao local em poucos minutos. Um membro da equipe foi levado ao hospital por precaução, e todos os funcionários e convidados da McLaren foram contabilizados. Gostaríamos de agradecer a todos os fiscais e serviços de emergência por sua resposta rápida e profissional. Também gostaríamos de agradecer à Fórmula 1, à FIA e aos nossos concorrentes que se ofereceram para ajudar nossa equipe e convidados neste fim de semana", informou a equipe inglesa.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a suspeita é que tenha ocorrido uma falha elétrica na estrutura que abriga o time durante o final de semana. Esses espaços, montados durante o GP, além de abrigarem membros da equipe, também servem para os convidados, familiares de pilotos e imprensa.

Passado o susto, a McLaren conseguiu colocar um de seus carros na pole position. Lando Norris superou Max Verstappen e vai largar em primeiro no GP da Espanha. O holandês, atual líder do campeonato, larga de segundo e Lewis Hamilton, da Mercedes, é o terceiro colocado.

A corrida do GP da Espanha ocorre neste domingo (23), a partir das 10h.