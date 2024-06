F1: Lando Norris desbanca Verstappen e faz a pole do GP da Espanha; Hamilton larga em terceiro

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (22), no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Norris ficou à frente do atual líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em segundo, e dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russel, terceiro e quarto.

VEJA MAIS

A terceira fila será da Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc em quinto e o espanhol Carlos Sainz em sexto.

"Foi uma volta praticamente perfeita", declarou Norris, que fez a segunda pole da carreira, depois de conseguir no GP da Rússia em 2021. "Não foram muitas, mas esta é a mais bonita!" comemorou.

Atualmente em terceiro lugar no campeonato mundial, atrás do líder Verstappen e de Leclerc, o britânico da McLaren, de 24 anos, tentará no domingo conquistar a segunda vitória de sua carreira, depois de vencer o GP de Miami no início de maio.

"Esse é o objetivo. Será difícil contra Max [Verstappen] e Lewis [Hamilton], que vão largar logo atrás. Mas esse é o plano".

Verstappen, por sua vez, ficou a apenas 20 milésimos de Norris no Q3. "Foi difícil encontrar o equilíbrio certo para o carro no início do fim de semana. Ainda podemos ficar muito felizes com este desempenho, isso nos dá boas armas para a corrida de amanhã", avaliou o holandês.

Quanto a Hamilton, heptacampeão mundial e que trocará a Mercedes pela Ferrari no ano que vem, a terceira posição é um retorno à parte de cima do grid depois de um início de temporada difícil, com a modesta oitava colocação no campeonato de pilotos.

"Estou muito feliz. É ótimo estar entre os três primeiros porque tem sido um ano difícil até agora, mas todos estão fazendo um trabalho incrível e aos poucos estamos colocando esse carro de volta na frente. Com George (Russell), podemos pressionar os dois carros à nossa frente", declarou o britânico.

A corrida do GP da Espanha ocorre neste domingo (23), às 10h

Confira o grid de largada

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Max Verstappen (HOL/Red Bull) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) George Russell (GBR/Mercedes) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) * Sergio Pérez (MEX/Red Bull) Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

* Sergio Pérez fez o oitavo tempo, mas perdeu três posições por uma punição recebida desde o GP do Canadá.