Gasly fica surpreso com o desempenho da Alpine em treino para o GP da Espanha: ‘Fiquei feliz’

O piloto francês de Fórmula 1, Pierre Gasly, da Alpine, surpreendeu a equipe ao garantir o quarto posto no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio (GP) da Espanha, na sexta-feira (21),. Já o também piloto francês Esteban Ocon foi o nono. O resultado foi encarado como surpresa não só pelo público - que levou os dois carros ao top-10 -, mas também pelos próprios pilotos, sobretudo Gasly, que fez uma volta de 1min13s443.

“Sim, devo dizer que foi muito, muito bom. Foi um pouco surpreendente, realmente não esperávamos ter um ritmo tão bom. Então, vamos aceitar isso”, afirmou Gasly. “Hoje tivemos alguns problemas com o meu carro na parte aerodinâmica, mas conseguimos resolver isso e me senti bem, consegui fechar a volta. Fiquei feliz com a volta e bastante surpreso com o resultado”, completou ele.

Gasly disse, ainda, que o resultado mostra que há potencial, mas ponderou ao pontuar que ainda existem pontos do carro que precisam melhorar. “Fiquei com um sorriso no rosto quando vi onde estávamos. Em termos de sensação, ainda há algumas coisas com as quais não estou muito confortável no carro e que gostaria de melhorar para amanhã. Mas temos uma boa base para melhorar”, afirmou.

“Foi uma sexta-feira positiva. A França joga hoje à noite, portanto espero que continue sendo uma sexta-feira positiva até o fim. E, claro, vamos trabalhar para ajustar e melhorar para amanhã”, concluiu o francês.

O Grande Prêmio da Espanha será realizado neste domingo, às 10h horário de Brasíía).