Ex-UFC, paraense Antônio Arroyo disputa título do Karate Combat neste sábado (23); confira

Após duas lutas bem-sucedidas no Karate Combat, o paraense Antônio Arroyo vai disputar o cinturão do peso-pesado da organização. O confronto será contra o estadunidense Sam Alvey, em Cancún, no México, neste sábado (23). Ambos os lutadores são ex-atletas do UFC e fizeram a transição do MMA para o karatê.

Arroyo foi escalado para disputar o título depois de vencer dois duelos no pit, arena de luta do Karate Combat, tendo superado Reynaldo Acevedo e Cody Jerabek por nocaute.

O paraense lutou no UFC entre 2019 e 2021, mas não conseguiu emplacar nenhuma vitória. Arroyo encarou adversários duríssimos, como Joaquin Buckley. Assim, após três lutas na organização, o lutador deixou o evento.

O Karate Combat é um evento voltado exclusivamente para a modalidade do karatê, sendo um dos que mais cresce no mundo. Além de Arroyo, o Pará tem outros representantes na organização, como Bruno Souza e Rafael Alves.

Antônio Arroyo vai encarar o também ex-UFC Sam Alvey. O lutador deixou o Ultemate com um retrospecto negativo ao acumula nove lutas sem vencer, sendo oito derrotas e um empate. O estadunidense é o atual campeão dos pesos-pesados do Karate Combat e vai defender o título diante do paraense.

Evento

Outros brasileiros também estão escalados para o card do Karate Combat deste sábado (23). Joilton Peregrino enfrenta o mexicano Charles Ontiveros, em confronto pela divisão dos meio-médios (75 kg). Na mesma categoria, o ex-Bellator Weber Almeida faz sua estreia na organização contra o também mexicano André Rodriguez.