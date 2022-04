Ex-desafiante ao cinturão do peso-galo do UFC, brasileiro Marlon Moraes anuncia aposentadoria

O lutador Marlon Moraes, de 33 anos, anunciou nesta quarta-feira (13) que está se aposentando do MMA. Natural do Rio de Janeiro, o brasileiro era um dos principais nomes ativos da modalidade. No entanto, o carioca não vinha em um bom momento na carreira.

Em comunicado enviado à imprensa norte-americana, o lutador agradeceu aos treinadores, familiares e ao UFC pela oportunidade. Também afirmou que apesar de não lutar mais, ainda vai estar envolvido com o MMA.

“Quero agradecer todo mundo. Sean Shelby, Hunter Campbell, Dana White e o UFC por me dar tantas oportunidades. Quero agradecer minha família, treinadores, manager, todos que foram parte da minha carreira. Ainda estarei envolvido no MMA, ajudando jovens e meus amigos. Também quero dizer obrigado a Mark Henry, Ricardo Almeida, Frankie Edgar e Anderson França”, disse Moraes.

A decisão do lutador vem após ele amargar quatro derrotas seguidas. A última foi em março deste ano, quando perdeu por nocaute para o chinês Yadong Song.

Marlon chegou ao UFC após passar cerca de seis anos invictos, com 13 vitórias seguidas. Nesse tempo, o brasileiro foi campeão do World Series of Fighting (WSOF) e defendeu o seu cinturão cinco vezes antes de ir para o Ultimate.

Na organização, Moraes venceu nomes de peso como o ex-campeão José Aldo, Rafael Assunção, Jimmie Rivera, John Dodson e até o atual campeão, Aljamain Sterling, em quem aplicou uma joelhada fulminante no primeiro round.

O brasileiro chegou a disputar o título da categoria peso-galo (61 kg) com Henry Cejudo, mas acabou derrotado no terceiro round. Marlon tem um cartel com 23 vitórias, 10 derrotas e um empate.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)