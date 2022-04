Ex-campeão de boxe, Mike Tyson perde a paciência e agride passageiro em avião; vídeo

Ex-campeão mundial de Boxe, Mike Tyson voltou ao centro das atenções e por uma nova polêmica. Durante um voo, na tarde desta quinta-feira (21), o ex-lutador agrediu um passageiro, supostamente embrigado, que foi filmado provocando Tyson. O homem, que não foi identificado, ficou com ferimentos na testa.

Testemunhas do incidente contaram ao site TMZ, dos Estados Unidos, que Mike Tyson havia sido educado e solicito aos outros passageiros que pediram autógrafos. Tyson teria inclusive tirado uma selfie com o rapaz que depois agrediu. No entanto, após ter pedido ao rapaz que parasse com as provocações, Tyson se irritou com a insistência do homem e o socou repetidas vezes.