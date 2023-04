Esportes ‘radicais’ depois dos 70? Praticante de Stand Up Paddle prova que é possível

Se você acha que passou da idade para se descobrir em um novo esporte, está enganado. É o que prova Ruth Scern, de 73 anos, que encontrou no Stand Up Paddle (SUP) uma paixão. Agora, todas as quartas e sextas-feiras, ao amanhecer, ela se junta ao grupo Rema Solon, orientada pela instrutora Leila Solon, na Baía do Guajará, e mostra que nunca é tarde para encontrar no esporte uma maneira de manter o corpo ativo.

“Comecei a praticar SUP há 9 anos, incentivada por uma sobrinha. Logo na primeira subida na prancha, foi “amor à primeira remada". Meu interesse foi imediato. Me senti plena, flutuando sobre a prancha, é liberdade pura”, disse Ruth.

O interesse em praticar esportes não foi tão repentino. Quando jovem, Ruth chegou a praticar basquete. Continuar se movimentando por meio de práticas esportivas foi uma maneira que encontrou de utilizar a aposentadoria para aproveitar a vida.

“Na escola jogava basquete e competia nos jogos estudantis. Além do Stand Up, também pratico pilates e pedalo no Parque do Utinga aos finais de semana. Os exercícios físicos regularmente ajudam a manter o corpo e a mente sã. ”, explica.

Com um percurso de cerca de três quilômetros, Ruth e outros praticantes de SUP do grupo Rema Solon, deixam a “Prainha” do Complexo do Ver-o-Rio, todas as quartas e sextas-feiras, às 6h, primeiro remando contra a maré, para o retorno ser a favor das águas. Apesar dos treinos constantes, Ruth não pretende levar o esporte para o meio competitivo.

“O SUP é apenas diletantismo, diversão e bem estar. Eu recomendo para todos, praticar esportes é algo prazeroso que faz bem de dentro para fora, e é importante para o equilíbrio entre corpo e mente, promove alegria e bem estar e me deixa plena com a saúde em dia”, diz.

Além do SUP, pilates e ciclismo Ruth conta que ainda tem vontade de praticar outros esportes. “Se a semana, ao invés de sete, tivesse nove dias, me juntaria ao grupo de Canoa Havaiana que também sai da Prainha do Ver-o-Rio", brinca.

Ruth Scern Stand Up Paddle Everaldo Nascimento / O Liberal Everaldo Nascimento / O Liberal Everaldo Nascimento / O Liberal



O Stand Up Paddle

O SUP é um esporte que consiste em ficar em pé em uma prancha, que é adequada para a prática e maior que uma prancha de surfe, e utilizar um remo para se locomover pelas águas. Existem várias modalidades, as principais são: Race, Waving, Freestyle e Rafting.

Em 2020, a Associação Internacional de Surfe (AIS), solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que o Stand Up Paddle se tornasse um esporte olímpico nos Jogos de Paris, em 2024. No entanto, o SUP não foi incluído na edição da capital francesa, o que pode ser revisto nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.