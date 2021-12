Equipe paraense ganha 14 medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem

Atletas paraenses da Associação Canoagem Pororoca (ASCAP) conquistaram 14 medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, realizado em Cascavel (PR), no final de semana. A equipe é da cidade de São Domingos do Capim (PA). Os atletas conseguiram 11 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

Além das medalhas, a equipe também ficou em sétimo lugar na colocação geral. Os atletas ainda encontraram com o campeão olímpico na canoagem, Isaquias Queiroz.

“Ganhamos essas 14 medalhas e esperamos ter vaga na seleção brasileira e sul-americano de cadete. O encontro com o Isaquias foi sensacional. Ele é a estrela da canoagem a nível mundial. Ele é um ídolo. É um feito inédito. A humildade dele é sensacional. Por isso ele está no topo”, afirmou Adilson Gomes, treinador e atleta da ASCAP, e que também já fez parte da seleção brasileira de canoagem.

Confira a lista:

1 - Laerte Santiago, primeiro lugar no k4 500 metros e terceiro lugar no k1 200 metros - categoria cadete

2 - Kauê Batista, ouro no k4 500 metros menor e primeiro lugar no k2 1000 metros menor

3 - Marcos Trindade, quinto melhor do Brasil no k2 mil metros

4 -Artur Lopes, ouro no k4 500 metros e segundo lugar no k2 mil metros - categoria cadete.

5 - Igo Ribeiro, primeiro lugar no k4 categoria menor 500 metros

6- Dinael Sousa, ouro na categoria menor no k4 500 metros menor

7 - Michelly Cristine, primeiro lugar no mini k1 feminino ouro

8 - João Vinícius, em quinto lugar 500 metros, no k2 mil metro, sênior

9 - Jefferson Duarte, ouro no k4 cadete e segundo lugar no k2 mil

10 - Alessandro Sodré, ouro nos mil metros k2 menor e ouro no k4 500 metros

11 - Daniel Santos, ouro no k4 500 - categoria cadete