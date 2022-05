Equipe paraense de Free Fire se prepara para disputa da Liga Brasileira da modalidade

Cada vez mais os jogos eletrônicos estão se popularizando pelo Brasil. E aqui no Pará não está sendo diferente. A equipe paraense Alfa 34, por exemplo, foi criada recentemente e já se prepara para a disputa da Liga Brasileira de Free Fire Série B (LBFF). Atualmente, o time, que tem cinco jogadores, já participa de competições como a Liga Carioca e a Liga New.

“Nossa organização participa de campeonatos todos os dias. Estamos jogando ligas grandes. Esse ano estamos com o objetivo e um foco muito grande na LBFF Série B, onde já estamos com uma vaga garantida”, relatou Everton Alfaia, criador da equipe Alfa 34.

Nesta temporada, o time participou do Campeonato Paraense de Free Fire e conseguiu chegar até a final do torneio, mas ficou com o vice. “Sempre chegamos em finais de amadores, mas batemos na trave. Pegamos top 2, top 3 e assim por diante. Mas estamos melhorando e buscando a evolução”, declarou o idealizador do time.

Os players, como são chamados, tem uma rotina de treinamento intensa. Além de atividades físicas, os jogadores têm acompanhamento psicológico e participam de transmissões ao vivo em várias plataformas. A equipe também conta com o primeiro Gaming House do Pará, um espaço exclusivo para o lazer, stream e outras atividades.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)