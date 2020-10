Equipe Corredores de Cristo festeja aniversário com treino de 8 km

A equipe Corredores de Cristo festeja um ano de atividades realizando no dia 22 de novembro treino comemorativo de 8 km na pista da Aldeia Cabano. No local também haverá ação de outras modalidades esportivas. Começa às 5h30

O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura [Sejel]

Devido a limitação do decreto municipal contra à pandemia da covid-19 são disponibilizadas apenas 150 vagas.

Inscrição pelo sita www.norteeventos.com.br

Cada atleta inscrito deve contribuir com um quilo de alimento não perecível que será doado para uma entidade ou projeto que trabalhem com moradores de rua.

O projeto Corredores de Cristo não tem fins lucrativos. É primeiro e único grupo cristão de todo Estado do Pará.

O objetivo do projeto é tirar as pessoas do sedentarismo e ajudar na prática da corrida de rua, aliviar sintomas da ansiedade, depressão e trabalhar para evitar a solidão nas pessoas, incentivando-as à vontade de viver.

O grupo tem 40 membros em sua maioria atletas iniciantes que aprenderam a correr com incentivo do projeto.