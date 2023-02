Em rio de Afuá, atleta de Wakeboard, Pedro Caldas, realiza manobras radicais

Em Afuá, interior do Pará, a única forma de chegar é pelos rios, por meio de barcos e lanchas. As ruas são palafitas construídas sobre os rios, por conta das cheias do Rio Amazonas, e, por isso, o único meio de locomoção são as bicicletas. E foi lá, onde a água cerca tudo, que o atleta de wakeboard, Pedro Caldas, escolheu para realizar manobras radicais para o projeto “Pedro Caldas: De férias com o Wake”.

O atleta usou palafitas e casas na beira do rio como parte da aventura e de suas manobras, além de rampas na água instaladas pela produção. Ele teve como platéia os moradores da calma cidade que assistiram tudo de perto.

“Foi ótimo estar ali e levar meu esporte para aquelas pessoas. Senti que estava fazendo algo certo, de ver a cidade parando para ver aquele espetáculo”, disse o wakeboarder.

Durante a aventura pelo município, Caldas realizou uma manobra histórica no esporte: o Double Front Roll. A manobra inédita foi feita no rio próximo à “Muralha da Amazônia”, uma árvore de samaúma gigante, ponto turístico da região, utilizando uma das rampas instaladas na água e uma versão silenciosa do winch, equipamento com corda que traciona a prancha para as manobras realizadas na cidade.

“É algo que, realmente, fiquei com medo. E foi muito bom superar isso. Desde criança, sempre quis fazer algo inédito. Naquele momento, eu tinha uma responsabilidade muito alta, ainda mais no winch, que é uma situação bem mais difícil”, declarou o atleta.

Veja fotos de Pedro Caldas durante a passagem por Afuá:

Pedro Caldas em Afuá Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Pedro Caldas tem 22 anos e foi Campeão Mundial Júnior de wakeboard em 2019, sendo o primeiro brasileiro com a conquista. Nascido em Goiânia, ele é um dos principais atletas na modalidade no país.