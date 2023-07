Em partida de reviravoltas, Alcaraz vence Djokovic e conquista o primeiro título em Wimbledon

O jovem tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o sérvio Novak Djokovic e faturou seu primeiro título em Wimbledon. Após uma virada espetacular que durou 4 horas e 42 minutos, o espanhol de 20 anos escreveu o nome na história da grama de Londres e o onquistou o segundo Grand Slam da carreira por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6 (6), 6/1, 3/6 e 6/4.

Com a vitória, Alcaraz garante o primeiro lugar no ranking da ATP. Na próxima segunda-feira, quando a lista for divulgada, ele acumulará 9675 pontos, ampliando sua vantagem sobre Djokovic, que ocupa o segundo lugar.

O jogo

A final foi repleta de reviravoltas. Djokovic começou de forma dominante, deixando Alcaraz acuado. Parecia que o espanhol não tinha forças para reagir, mas ele mostrou sua determinação e se recuperou. Ele igualou o jogo com uma devolução perfeita no segundo set e, em seguida, superou um game de 26 minutos para reverter o placar de 6/1 do primeiro set e assumir a liderança. Mesmo vendo seu adversário empatar com um quarto set perfeito, Alcaraz encontrou fôlego para fechar a partida em uma final memorável.