Em nova categoria, paraense Larissa Pacheco brilha e vence por decisão

A paraense Larissa Pacheco foi a grande estrela do segundo evento da temporada regular da Professional Fighters League de 2023, nesta sexta-feira (07), em Las Vegas.

A lutadora de Marituba, Região Metropolitana de Belém, estava no card principal contra a canadense Julia Budd e saiu da disputa com vitória. Larissa é a atual campeã dos leves, porém, nesse novo desafio, ela desceu para o peso-pena, nova categoria na PFL.

Ela venceu por decisão unânime e de forma segura Budd, ex-quatro vezes campeã do Bellator, Larissa mostrou uma exibição tranquila da campeã.

Em luta segura, a paraense administrou o confronto e foi firme na trocação quando precisou e usou do chão para pontuar. Ela venceu por: 30-27, 29-28, 30-27.

Em 2022, as lutas femininas na PFL eram disputadas no peso-leve, categoria vencida por Larissa, que derrotou Kayla Harrison na final e conquistou US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares). Ela finalizou cinco de seus últimos seis adversários na primeira rodada, com o único outlier.

Porém, agora os confrontos acontecem no peso-pena e Larissa fez sua estreia também com vitória.

Na PFL a temporada regular consiste em duas lutas para cada atleta, que valem pontos na classificação. Uma vitória conta três pontos, um empate vale um ponto e "No Contests", também valem um ponto. Vitórias por nocaute e finalização recebem bônus de acordo com o round em que acontecerem, por exemplo, no primeiro assalto, são três pontos de bônus; no segundo, dois pontos; e no terceiro, um ponto.

Ao final da temporada regular, os quatro melhores classificados de cada categoria passam aos playoffs e se enfrentam por uma vaga na grande decisão.