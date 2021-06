Em noite de revanche, Deiveson Figueiredo defende cinturão do peso-mosca contra Brandon Moreno

O paraense Deiveson Figueiredo defende na noite deste sábado (12), no UFC 263, Glendale, no Arizona (EUA), o cinturão do peso-mosca. Será a revanche do Daico contra o mexicano Brandon Moreno. O primeiro confronto entre os dois aconteceu no UFC 256, em 12 de dezembro de 2020, e Deiveson manteve o cinturão após cinco rounds, que terminou em empate majoritário. Invicto há seis lutas, o paraense natural de Soure, na Ilha do Marajó, possui vitórias por nocaute e finalização.

“Eu tenho certeza de que saí vitorioso naquela primeira luta, apesar do resultado ter sido o empate majoritário. Hoje, conhecendo mais o jogo dele, me sinto mais completo e mais preparado. Agora todos vão ver um cara 100%, muito mais versátil e com muito mais pressão nos golpes. Vai ser uma luta diferente. Estou pronto para nocauteá-lo e farei isso ainda no primeiro round”, afirmou Deiveson Figueiredo.

Brandon Moreno é líder do ranking, sendo considerado uma das promessas do peso-mosca com 27 anos. Antes do empate com o campeão, somava três vitórias seguidas. Deiveson avaliou como será a luta com o oponente.

“Ele é um cara falastrão. Deveria respeitar o que aconteceu comigo, mas preferiu falar e agora vai pagar pela língua. Ele sabe que é bem perigoso tentar me atacar e vai esperar que eu o ataque primeiro, só que ele vai ter surpresas. Eu tenho várias cartas na manga”, afirmou o campeão do peso-mosca.

A luta de hoje marca o retorno do público a arena do UFC. Para o campeão, será bom ter esse apoio.

“Acho que vai ser a maior felicidade do mundo. É algo tão esperado, poder voltar a lutar com público dentro da arena. Estou muito feliz e não vejo a hora de chegar sábado para que eu possa caminhar em direção ao octógono com a arena lotada”, disse.

Adesanya x Vettori 2

Além de Figueiredo x Moreno 2, o evento ainda terá mais uma luta de cinturão. Será entre o campeão peso-médio o nigeriano Israel Adesanya contra o italiano Marvin Vettori. O embate será a luta principal da noite. Invicto na divisão, o nigeriano conquistou o cinturão em outubro de 2019, com um nocaute sobre Robert Whittaker. Ele defendeu o cinturão duas vezes, contra Yoel Romero e Paulo Borrachinha.

O italiano Marvin Vettori é o terceiro da categoria e tem uma sequência de cinco vitórias. Ele tem a chance de devolver a derrota sofrida para o campeão em 2018.

UFC 263: Adesanya x Vettori 2

Local: Gila River Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (A partir das 23 horas)

Peso-médio: Israel Adesanya x Marvin Vettori

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-meio-médio: Leon Edwards x Nate Diaz

Peso-meio-médio: Demian Maia x Belal Muhammad

Peso-meio-pesado: Paul Craig x Jamahal Hill

CARD PRELIMINAR (A partir das 19 horas)

Peso-leve: Drew Dober x Brad Riddell

Peso-meio-pesado: Eryk Anders x Darren Stewart

Peso-mosca: Lauren Murphy x Joanne Calderwood

Peso-pena: Movsar Evloev x Hakeem Dawodu

Peso-galo: Pannie Kianzad x Alexis Davis

Peso-leve: Matt Frevola x Terrance McKinney

Peso-pena: Chase Hooper x Steven Peterson*

Peso-leve: Fares Ziam x Luigi Vendramini

Peso-pesado: Carlos Felipe x Jake Collier

*Steven Peterson irá ceder 20% da sua bolsa para seu oponente