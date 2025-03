Em última luta do contrato, paraense busca vitória sobre rival invicto para renovar com o UFC

No octógono de Las Vegas, Brendson Ribeiro, de 28 anos, conhecido como "The Gorilla", disputa a última luta prevista em seu contrato inicial no UFC. Neste sábado (15), o paraense, natural de Belém, enfrentará o invicto Diyar Nurgozhay, do Cazaquistão, no UFC Vegas 104, na categoria meio-pesado (até 93 kg). Em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de O Liberal, o lutador falou sobre a expectativa e a preparação para o confronto.

“Com a minha equipe, a 'Brazilian TKO', venho fazendo um trabalho incrível em Curitiba, onde moro atualmente. Me preparei muito para essa luta, então estou muito empolgado, muito preparado e muito motivado para fazer a melhor luta do evento e ter meu braço erguido no final”, disse Brendson.

“The Gorilla”, vem de uma série de três lutas no UFC, com duas derrotas e um triunfo. A vitória foi contra o brasileiro Caio Machado, por decisão dividida no UFC Fight Night 246, realizado em 2 de novembro de 2024.

O paraense perdeu para Magomed Gadzhiyasulov, da Rússia, em 22 de junho de 2024. Além disso, ele foi nocauteado por Mingyang Zhang, da China, em 17 de fevereiro de 2024.

Quando questionado sobre a maior dificuldade que enfrentou recentemente, Brendson relatou que não viu "grandes problemas" nas lutas, mesmo com as derrotas, destacando que tudo vale como experiência. Ele também falou sobre a importância da última vitória contra Machado, que marcou um ponto de virada positivo em sua trajetória no UFC.

"Acho que não senti dificuldade nenhuma. Todas as minhas lutas no UFC foram boas, até mesmo aquelas que perdi. Acredito que perdi por detalhes, sabe? E graças a Deus, consegui uma grande performance e uma vitória significativa na minha última luta. Cada luta a gente ganha um superpoder, a gente fica mais experiente dentro do octógono."

Próximo desafio

O próximo adversário de Brendson, Diyar Nurgozhay, está invicto, com um cartel de 10 vitórias, na categoria meio-pesado. Para o brasileiro, que busca renovar seu contrato com o UFC, vencer ou, no mínimo, apresentar uma boa performance será crucial.

"Eu não vejo um problema o cara ser invicto. Porque eu já lutei com caras invictos. Inclusive, quando eu conquistei meu contrato com o UFC, eu lutei com um brasileiro que era 11 a 0. Então, isso para mim não tem peso nenhum. E sábado à noite eu vou apresentar a primeira derrota no cartel desse cara", afirmou Brendson.

Mentalidade para o confronto

Para Brendson, a parte mental é crucial para sair vitorioso do octógono no sábado. Ele destacou que lutar com inteligência, "andar para frente", "machucar o adversário" e terminar a luta dentro dos 15 minutos é seu principal objetivo nesse confronto. Caso haja resistência do outro lado, uma "guerra" será travada, segundo ele. O paraense enfatizou que sempre buscou terminar as lutas rapidamente, com apenas uma vitória por decisão em seu cartel.

"Eu sempre machuquei meus adversários. Sempre tentei acabar com a luta. Eu só tenho uma vitória por decisão no meu cartel, então todas as outras lutas eu terminei. E essa não vai ser diferente. Eu tenho 15 minutos para acabar com a luta, claro, com inteligência. Então, eu vou buscar acabar com a luta o tempo todo. E se o cara resistir, a gente vai fazer uma guerra de três rounds. Não me importo também, mas o meu braço vai ser erguido no final. Essa é a mentalidade que eu vou levar para dentro do octógono no sábado", disse.

Última luta do contrato

O lutador paraense destacou que o confronto deste sábado marca o último combate de seu contrato atual com o UFC, que inclui quatro lutas para novos lutadores na liga. No entanto, ele disse que prefere não se concentrar nesse detalhe e, em vez disso, foca em apresentar uma boa luta e dar o melhor para sair vitorioso.

"Isso aí não influencia em nada. Eu procuro não pensar nisso. Minha única preocupação, que não é realmente uma preocupação, é meu único dever: chegar lá e soltar meu jogo. Fazer o cara dançar minha música e ter meu braço erguido no final, é o que importa. Eu sei que, fazendo isso acontecer, as portas do mundo, do contrato novo, de tudo, vão se abrir para mim", afirmou Brendson, que está confiante de que um bom desempenho abrirá novas oportunidades, incluindo a renovação de seu contrato com a organização.

Evento

O UFC retorna ao APEX em Las Vegas, Nevada, com um card repleto de atrações. O evento principal contará com a revanche entre os pesos-médios Marvin Vettori e Roman Dolidze. Além disso, seis brasileiros estarão em ação.

Data e Horário: sábado, 15 de março de 2025, a partir das 17h.

Card Principal - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Roman Dolidze

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Chidi Njokuani x Elizeu Zaleski dos Santos

Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Hernandez x Kurt Holobaugh

Peso-galo (até 61,2 Kg): Da'Mon Blackshear x Cody Gibson

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Diyar Nurgozhay x Brendson Ribeiro

Card Preliminar - 17 horas

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ryan Spann

Peso-palha feminino (até 52,2 Kg): Stephanie Luciano x Sam Hughes

Peso-galo feminino (até 61,2 Kg): Josiane Nunes x Priscila Cachoeira

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Daniel Barez x André Lima

Peso-galo (até 61,2 Kg): Carlos Vera x Josias Musasa

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Yuneisy Duben x Carli Judice