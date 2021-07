e-Sports: Remo e Paysandu participam de reunião com representante do governo para debater a modalidade

Os representantes do Remo, Mauro D’Antona, e do Paysandu, Cássio Soares, participaram de uma reunião na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Estado (Sectec), nesta semana, para discutir sobre o e-sports no Pará.

A reunião foi para reconhecer e esclarecer a modalidade e entender o crescimento para fazer a expansão da categoria no Estado. Segundo D’Antona, o Governo do Estado quer incluir o e-sports junto com o social e, “as duas diretorias (de Remo e Paysandu) vão trabalhar em conjunto para formalizar um trabalho sólido para abranger o e-esporte como um todo e o governo do estado vai ser o principal parceiro'

“O esporte eletrônico hoje, foi a modalidade que mais cresceu no mundo nos últimos dois anos, até por conta da pandemia. Então, o Governo do Estado tá reconhecendo isso e quer fazer a expansão da modalidade dentro do Estado. Descentralizar o esporte da elite para a classe C e D. Entrar com o e-sports dentro dos bairros, das comunidades, fazer núcleos de apoio, colocar centros de internet para que a população mais carente possa aprender a jogar e também ser um centro de apoio para a parte docente dessas crianças, colocar instrutores patrocinados pelos Estados para dar aulas de inglês e informática”, revela, D’Antona.

A equipe de OLiberal entrou em contato com Cássio Sorares, representante do Paysandu, que informou que o clube irá fazer uma nota sobre a reunião, mas até o fim desta edição não recebemos a nota.