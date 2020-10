Duelo: Remo e Paysandu jogam em busca da vice-liderança do polo metropolitano de futsal

Remo e Paysandu voltam a duelar no campeonato de futsal adulto masculino – Polo Metropolitano, grupo C. O Re-Pa acontece no ginásio do NEL [Nucleo de Esportes Lazer], na D. Romualdo de Seixas, Umarizal, a partir das 20h, nesta sexta-feira (23).

No mês passado, no jogo de abertura do grupo, o Leão goleou o Papão por 4 a 1. E depois da vitória, os azulinos não venceram mais nenhum jogo. Empatou com o ADBAS por 1 a 1 e foi goleado pelo Shouse por 11 a 4. O Paysandu subiu de cotação. Empatou com Shouse por 2 a 2 e goleou o ADBAS por 9 a 1.

Sob o protocolo de saúde adotado pela Fefuspa. na prevenção da covid-19, não será permitido presença do público. No local, somente jogadores, comissão técnica, integrantes da federação e imprensa.

O grupo C tem como líder a Shouse com 10 pontos. Remo e Paysandu somam quatro cada um. O vencedor do Re-Pa vai para vice-liderança.