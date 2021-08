Diretora de etapa da F1 é assassinada em casa pelo marido ex-piloto

Nathalie Maillet, diretora da etapa de Spa-Francorchamps utilizado na Fórmula 1, foi assassinada pelo marido e ex-piloto Franz Dubois. Segundo informações do jornal belga DH, a executiva de 51 anos foi morta em casa, no município de Gouvy, em Luxemburgo, na Bélgica.

- Os corpos de duas mulheres e um homem foram encontrados pela polícia em uma casa, todos com ferimentos a bala. O homem fez disparos propositais contra as duas mulheres, entre as quais estava sua esposa. Após matá-las, ele se suicidou - diz a nota do MP da Bélgica.



- Estamos profundamente tristes com a terrível notícia da morte de nossa amiga Nathalie Maillet. Toda a Fórmula 1 envia suas mais profundas condolências à sua família e amigos. A comunidade do automobilismo perdeu uma pessoa incrível e todos vamos sentir muito a falta dela - lamentou o perfil oficial da Fórmula 1.

- Estamos tristes, obviamente. Todos os nossos pensamentos, em primeiro lugar, para a família de Nathalie, para seus entes queridos. Para quem a conhece, o circuito é parte integrante da família dela. É aqui que ela gostava de estar, onde gostava de passar o tempo, e é verdade que hoje, apesar da bela festa do WRC, é um dia difícil. Um dia difícil, doloroso e estamos todos tristes pelo que aconteceu - lamentou Wathelet à RTL belga.

Nomeada como CEO do circuito de Spa-Francorchamps em junho de 2016, Nathalie Maillet liderava a preparação para eventos na etapa. A diretora foi linha de frente para implantação de medidas que transformaram o local como sede de diferentes provas de automobilismo.