Digno de aplausos: “Papai Noel na Trilha” distribuiu presentes e cestas básicas para famílias Castanhal

Cerca de 800 crianças e suas famílias que vivem nas vilas São Sebastião, Itabocal, São Pedro e Pitimandeua, todas em Castanhal, receberam, na manhã deste domingo, 27 cestas básicas e brinquedos doados pelo projeto Papai Noel na Trilha, criado há 21 anos por um grupo de motociclistas de Castanhal que, quase todos os finais de semana, percorrem as trilhas do interior de Castanhal e Região. Trajetos nos quais eles percebiam as dificuldades em que viviam milhares de pessoas da zona rural, mas que abriam suas porteiras sem nada pedir, mesmo vivendo em situação precária.

O ponto de partida dessa ação solidária, e que teve um percurso de 50 quilômetros, ocorreu no centro da cidade, e contou com a participação de dezenas de ciclistas e motociclistas que partiram em direção àquelas comunidades rurais de Castanhal. Vários veículos seguiram atrás levando as cestas básicas e milhares de brinquedos. “Agradecemos muito a Deus e aos nossos parceiros, ainda mais neste ano de muitas dificuldades. Estamos levando comida, brinquedos, produtos de higiene pessoal, escolar e muita solidariedade e agradecimento a esse povo humilde”, afirmou Boni, o mentor dessa ação cidadã.