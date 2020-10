Desafio: Disputa de skate vale pontos para o ranking brasileiro

Começa o desafio paraense de skate. Serão dois fins de semanas de intensas competições para os adeptos dos esportes de rolimãs.

A largada será no dia 31, no skateparque, no Marex, a partir das 9h com provas de longboard open, mirim, feminino, máster e amador. As inscrições seguem na sede da Federação de Skate com taxa de R$30.

Já no dia primeiro de novembro acontece o skate park no Jardim Brasil II, no Levilândia, Ananindeua, também, 9h, com longoboard open, mirim, iniciante, máster, amador e feminino.

E dia 8 de novembro será disputado o circuito paraense de skt longboard na ladeira da Conselheiro Furtado, com início às 9h. São provas para categorias de mirim, iniciante, feminino, máster, legend e amador. Inscrições R$40.

Todas provas valem pontos para o ranking brasileiro visando os eventos nacionais.

Os vencedores serão premiados com medalhas e troféus. A Sejel [Secretaria de Esporte de Lazer e Juventude] está apoiando os eventos organizados pela FPSK.