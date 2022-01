Após recuperar o cinturão do UFC, Deiveson Figueiredo usa melody para provocar Brandon Moreno

Depois que Deiveson Figueiredo venceu a última luta da trilogia com Brandon Moreno e recuperou o cinturão do peso-mosca, as portas para um quarto combate entre os dois foram abertas. Em uma entrevista recente, o mexicano disse que não queria nada além de mais uma luta contra Daico. Em resposta, o paraense fez uma postagem no instagram em que debocha do ex-campeão usando a música “Pode Chorar”, da cantora Rebeca Lindsay.

No início da tarde desta quinta-feira (27), Deiveson retornou a Belém com o cinturão. Em conversa com a equipe de OLiberal, o lutador não descartou a possibilidade da quarta luta acontecer, mas avisou que Brandon vai ter que esperar.

“Ele [Brandon Moreno] vai esperar agora, porque não quis me dar a revanche logo e eu estou um pouco chateado com ele por isso. Aquele que quiser lutar comigo vai ter que aprender a fazer ‘trash talk’, vai ter que aprender a vender luta, porque eles vão me deixar rico agora”, finalizou