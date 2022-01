Deiveson volta a Belém com recepção calorosa e provoca Brandon Moreno: 'Meu maior patrocinador'

Sob aplausos e gritos de “o campeão voltou”, Deiveson Figueiredo foi recebido com festa no aeroporto de Belém no início da tarde desta quinta-feira (27). O lutador paraense trouxe consigo o cinturão dos peso-mosca do UFC, reconquistado no último final de semana ao vencer o mexicano Brandon Moreno, na California, no fechamento de uma emocionante trilogia de confrontos.

O desembarque do “Deus da Guerra” ocorreu por volta das 12h40. O saguão do aeroporto internacional de Belém estava cheio de fãs, admiradores e familiares do lutador, emocionados com a volta para casa após meses nos Estados Unidos, onde a preparação e a luta com Moreno foram realizadas.

Na chegada, Deiveson relembrou as palavras que usou no discurso da vitória: “A vida aplica e faz você andar de joelhos. Levante a cabeça, siga em frente, porque você é maior do que a vida”. O lutador explicou a escolha das palavras.

“A gente tem que ser maior. A vida é dura e, se deixar, ela coloca a gente de joelhos e a gente não levanta tão cedo. Essa frase eu copiei do Sylvester Stallone. Quem o conhece, sabe que ele fala uma frase similar. Não consegui falar igual, mas cheguei um pouquinho próximo (risos)”, brincou.

Veja imagens

Deiveson Figueiredo chegada Belém desembarque Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal Marcio Nagano/O Liberal

Um dos poucos lutadores a conseguir retomar um cinturão, Deiveson, agora, não tem pressa para voltar ao octógono, mas já revelou o desejo de encarar o neozelandês Kai Kara-France. Sobre um quarto encontro com Moreno, o paraense é só provocação.

“Ele [Brandon Moreno] vai esperar agora, porque não quis me dar a revanche logo e eu estou um pouco chateado com ele por isso. Falei que ia pegar o cinturão de volta. No caso dele, que falou que eu era o maior patrocinador dele, consegui, agora, reverter isso: quero fazer ele ser meu maior patrocinador. Aquele que quiser lutar comigo vai ter que aprender a fazer ‘trash talk’, vai ter que aprender a vender luta, porque eles vão me deixar rico agora”, provocou o Daico, para o delírio dos fãs no aeroporto.

Após a chegada, o lutador ainda saiu em carreata pela cidade no caminhão do corpo de bombeiros. O próximo destino de Deiveson Figueiredo é sua cidade natal, Soure, na Ilha do Marajó, onde pretende, nos próximos meses, casar-se com a atual companheira.