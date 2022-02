De Castanhal, lutador paraense Douglas D’Silva entra no octógono neste sábado no UFC

Após o retorno contundente ao peso-galo, o paraense Douglas “D’Silva” Andrade entra no octógono neste sábado (12), no UFC 271, em Houston, nos Estados Unidos. O adversário desta vez será Sergay Morozov, do Cazaquistão. Uma das principais características de D’Silva é a trocação, assim, em entrevista ao OLiberal.com, o lutador disse que a principal estratégia para o combate é sair na “porrada”.

“[Buscar] Emoção mesmo. A gente vai sentir a luta, o MMA pode se desenvolver em qualquer área. A gente pretende dar porrada, mais ação, mas a gente vai vendo o que vai acontecer”, afirmou o lutador.

Natural de Castanhal, D’Silva vem embalado por uma vitória significativa no UFC. Em outubro do ano passado ele venceu, por nocaute, o belga Gaetano Pirrello. A apresentação do paraense rendeu a ele o bônus de performance da noite.

Adversário

Sergay Morozov é um atleta completo com qualidades em todas as áreas do MMA, seja em pé ou no solo. Ele também vem de vitória na organização, mas é menos experiente que o paraense - tem apenas duas lutas no UFC. Apesar disso, pode ser muito perigoso. O cazaquistanês tem um cartel interessante de 17 vitórias e quatro derrotas.

“É mais um oponente que o UFC me deu. É um rapaz completo, um misto do MMA. Ele é bem de mão, bom [de luta] agarrada, mas nós estamos preparados para isso. Vamos buscar anular tudo isso e fazer o anti-jogo”, analisou D’Silva.

Futuro

Caso vença esta luta, Douglas quer mais chances dentro do UFC para poder subir e conquistar posições importantes dentro da categoria. O paraense tem um cartel grande e vitorioso, com 27 triunfos, apenas quatro derrotas e uma luta sem resultado.

“A gente pretende seguir mais um ritmo de luta. [Esperamos] Que o UFC possa olhar para gente com outros olhos, pelo o que a gente já lutou, pelo o que currículo que fizemos, em uma categoria que é tão movimentada, para poder pegar os cabeças [do peso]”, concluiu Douglas.

Evento

Outro representante do Brasil também vai lutar neste sábado. Renato Moicano enfrenta Alexander Hernandez, ex-top 15 do peso-leve. O brasileiro tem duas vitórias e uma derrota na atual categoria. Assim, ele está em busca de se consolidar na divisão para ter chances melhores no UFC.

A luta principal da noite será entre o nigeriano Israel Adesanya, atual campeão do peso-médio, e o australiano Robert Whittaker. Este é o segundo combate entre os dois. No primeiro, os papéis estavam invertidos: Whittaker era o detentor do cinturão e Adesanya o desafiante, que venceu no segundo round por nocaute.

O UFC 271 ocorre neste sábado (12), em Houston, nos Estados Unidos. O evento começa a partir das 19h30, com o card preliminar, onde o paraense luta. Os combates principais devem começar às 00h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)