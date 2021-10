Performance da Noite: Paraense ganha mais de R$ 200 mil por nocaute no UFC

O paraense Douglas D'Silva nocauteou o belga Gaetano Pirrello no primeiro round, no último sábado (2), no UFC Fight Night, em Las Vegas. Com a atuação, além de ter se recuperado da derrota para Lerone Murphy, o lutador de Castanhal ganhou um bônus de US$ 50 mil, cerca de R $270 mil, por ser uma das melhores performances da noite.

D’Silva já tinha adiantado ao O Liberal que pretendia ir “para a porrada” com o adversário. E aos 2 minutos e 4 segundos do primeiro round, com um cruzado de esquerda no queixo do belga, o paraense terminou a luta. “A qualquer momento sabíamos que poderia encaixar um bom golpe. Porque, treinado, nós estávamos. Todo o respeito ao oponente, estudamos ele, tem um cartel extenso, é um cara duro, não é bobo, só que a gente estava bem confiante que poderia entrar a mão. Então, graças a Deus deu certo”, contou Douglas.

O golpe que derrubou Gaetano foi em um momento em que o belga tentou conectar um chute no paraense. D’Silva reconheceu que o adversário chuta bem, mas estava atento a outro golpe. “Eu estava esperto mesmo era na joelhada, tanto é que ele botou uma aqui [estômago], aí eu pensei: ‘ele pode querer vir de novo’. Só que ele veio no chute, mas, do mesmo jeito, estava esse treino no jogo: era direto ou cruzado. E saiu o cruzado”, analisou.

D’Silva ressaltou que está bem na categoria do peso-galo (até 61kg) e quer voltar o mais rápido possível e contra um oponente ranqueado. “O 'caboclo' está aqui ainda. É lá de Castanhal, cidadezinha que o sistema, os órgãos públicos, não veem com melhores olhos. Eu sou raiz, eu levo o nome de lá sempre. Eu planejo voltar logo”, declarou Douglas, que se prepara para o nascimento da filha.

A organização premiou outros três lutadores. O mexicano Alejandro Perez, que finalizou o brasileiro Johnny Eduardo no segundo round; Casey O'Neill, que nocauteou Antonina Shevchenko, e Jamie Mullarkey, que venceu Devonte Smith por nocaute técnico.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)