D’ Silva, perde luta para o inglês Murphy, por decisão unânime

Com bons golpes da média para a longa distância, o inglês Lerone Murphy venceu o paraense D’Silva por decisão unânime (29-28, 29-28, e 30-27) pelo peso-pena (até 66kg) e manteve sua invencibilidade na carreira (10 vitórias e um empate). D’Silva, de Castanhal, sofreu sua quarta derrota em 30 lutas realizadas.

O combate aconteceu nesta quarta-feira, no UFC: Chiesa x Magny, na Ilha da Luta (EAU)

A maior envergadura e técnica na trocação fizeram a diferença em favor de Murphy.

A luta correu em pé por todo o primeiro round. Murphy controlou a distância e colocou os melhores golpes.

D’Silva teve dificuldade para entrar no raio de ação e não ameaçou nos primeiros cinco minutos. Ele mudou de estratégia no segundo assalto, conseguiu uma queda, defendeu a chave de perna, dominou as costas e tentou o mata-leão. Murphy escapou e se levantou outra vez.

Ao tentar derrubar, Murphy caiu por baixo, mas o brasileiro não conseguiu capitalizar e o confronto voltou a ser disputado em pé. Na trocação, o inglês seguiu melhor.

Com dois rounds de desvantagem, D'Silva voltou melhor e conectou bons golpes que balançaram o inglês. Ele andou para a frente o tempo todo, mas mostrava dificuldade para se movimentar, aparentando lesão na perna esquerda causada pelos chutes baixos do rival. Inteligente, Murphy controlou bem o ímpeto do oponente para administrar a vitória.