Craque do Denver Nuggets, Jamal Murray tem queimadura na mão durante final da NBA

No terceiro jogo das finais da NBA, a dupla composta por Jokic e Murray protagonizou um feito inédito na liga. Pela primeira vez, dois jogadores do mesmo time encerram uma partida com mais de 30 pontos e um triplo-duplo. O Denver Nuggets derrotou o Miami Heat e assume a liderança na série por 2 a 1. No entanto, o armador não saiu ileso da partida, sofrendo uma queimadura ao arrastar a mão no chão durante o jogo.

Jamal Murray, uma das principais estrelas de Denver, é uma valiosa arma da equipe, especialmente quando as defesas adversárias concentram suas atenções em Jokic. Embora a equipe dos Nuggets não tenha se manifestado sobre a lesão do jogador, a ferida na mão não deve representar um problema para o jogo 4. Em entrevista à jornalista americana Malika Andrews, Murray revelou que seu pai o treinou para suportar a dor, preparando-o para momentos como esse.

"Eu realizava agachamentos com uma xícara de chá quente no colo. Muitas vezes, sem um relógio para marcar o tempo. Era impossível saber quanto tempo faltava, o que tornava ainda mais desafiador. Também havia uma grande árvore no quintal de casa, e no outono, quando fazia muito frio, eu pegava as folhas com as próprias mãos. Esses pequenos exercícios me ajudaram bastante", compartilhou Jamal Murray.