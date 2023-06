Shakira pode estar vivendo romance com astro da NBA, afirma jornal

A cantora Shakira pode ter seguido em frente após o fim do seu relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. Segundo o jornal espanhol Marca, a colombiana pode estar vivendo um um affair com Jimmy Butler, astro da NBA.

Após o término com Piqué, a cantora se mudou para Miami, nos Estados Unidos, onde vem tendo uma vida social bastante movimentada. A cantora já foi vista com Gisele Bundchen, de quem é amiga, assistiu a uma corrida da Fórmula 1 com o ator Tom Cruise e passeou de iate com o piloto Lewis Hamilton.

Mas foram as recentes aparições de Shakira que deixaram os seus fãs com uma pulga atrás da orelha: a cantora esteve no jogo da NBA entre o Boston Celtics e o Miami Heat, equipe onde Butler joga. A cantora e o atleta também se seguiram nas redes sociais, o que gerou ainda mais especulações.

Atualmente com 46 anos e dois filhos, a cantora é 13 anos mais velha que Butler, que tem 33 anos e uma filha com a modelo Kaitlin Nowak. O jogador foi um dos principais responsáveis pela vitória do Miami Heat na final da Conferência Leste da NBA.

A equipe de Butler volta às quadras nesta quinta-feira, 1º de junho, para enfrentar o Denver Nuggets, pela final da NBA.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)