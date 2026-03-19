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Corrida em Belém: Circuito das Estações ocorre no domingo (22) em um shopping da capital

Prova ocorre no dia 22 de março, com percursos de 5 km e 10 km e largada no Bosque Grão-Pará

O Liberal
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Corrida ocorre no domingo (22) (Diculgação)

Belém recebe, no próximo dia 22 de março, a etapa Outono do Circuito das Estações 2026, evento de corrida de rua com percursos de 5 km e 10 km. A largada está prevista para 6h, no Shopping Bosque Grão Pará, localizado na avenida Centenário.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pela internet. A prova integra um circuito internacional presente em diferentes países e cidades, reunindo participantes ao longo de duas décadas de realização.

Com o tema “Toda grande história começa com um primeiro passo”, a etapa marca o início do calendário anual do circuito, que é dividido em quatro fases ao longo do ano.

Belém integra circuito internacional de corridas

O Circuito das Estações é realizado em cinco países e 32 cidades, somando mais de 10 milhões de participantes ao longo de 20 anos. A proposta é incentivar a prática da corrida de rua em diferentes perfis de atletas, desde iniciantes até corredores mais experientes. Segundo os organizadores, a inclusão de novas cidades busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer iniciativas voltadas à saúde e ao bem-estar.

Representantes das instituições envolvidas destacam a relevância da capital paraense no calendário do evento. “Temos várias gerações de corredores na cidade e Belém é inspiradora, com sua natureza exuberante”, afirmou a gerente de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima.

O responsável pelo Marketing e Comunicação da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi, também ressaltou o perfil da cidade. “A capital paraense tem um público cada vez mais engajado com a prática esportiva e eventos ao ar livre”, disse.

Organização da largada e estrutura da prova

Os participantes serão distribuídos em quatro pelotões, definidos de acordo com o ritmo de corrida registrado nos últimos 12 meses:

Quênia: abaixo de 5 minutos por quilômetro

Azul: de 5'01" a 6'10" por quilômetro

Verde: de 6'11" a 7'55" por quilômetro

Branco: acima de 7'56" por quilômetro

Cada atleta receberá um chip de cronometragem, que deve ser fixado na camiseta. O tempo será contabilizado no momento da passagem pelo pórtico de chegada. A organização também disponibilizará guarda-volumes no local.

Inscrições com desconto para idosos, estudantes e pessoas com deficiência estão disponíveis, conforme critérios informados no site oficial. A inscrição é individual e não pode ser transferida. Para realizar a inscrição basta acessar o site https://www.circuitodasestacoes.com.br/belem/outono 

O evento é composto por quatro provas no ano:

Outono: início do ciclo

Inverno: fase de resistência

Primavera: período de renovação

Verão: etapa de encerramento

Os corredores que participam de todas as etapas recebem uma mandala formada pela junção das medalhas, símbolo tradicional do circuito.

Retirada de kits:

Os corredores podem retirar seus kits nos dias 20 (10h às 19h) e 21 de março (10h às 18h), no Bosque Experience (piso térreo).

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