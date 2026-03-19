Corrida em Belém: Circuito das Estações ocorre no domingo (22) em um shopping da capital Prova ocorre no dia 22 de março, com percursos de 5 km e 10 km e largada no Bosque Grão-Pará O Liberal 19.03.26 18h12 Corrida ocorre no domingo (22) (Diculgação) Belém recebe, no próximo dia 22 de março, a etapa Outono do Circuito das Estações 2026, evento de corrida de rua com percursos de 5 km e 10 km. A largada está prevista para 6h, no Shopping Bosque Grão Pará, localizado na avenida Centenário. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pela internet. A prova integra um circuito internacional presente em diferentes países e cidades, reunindo participantes ao longo de duas décadas de realização. Com o tema “Toda grande história começa com um primeiro passo”, a etapa marca o início do calendário anual do circuito, que é dividido em quatro fases ao longo do ano. Belém integra circuito internacional de corridas O Circuito das Estações é realizado em cinco países e 32 cidades, somando mais de 10 milhões de participantes ao longo de 20 anos. A proposta é incentivar a prática da corrida de rua em diferentes perfis de atletas, desde iniciantes até corredores mais experientes. Segundo os organizadores, a inclusão de novas cidades busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer iniciativas voltadas à saúde e ao bem-estar. Representantes das instituições envolvidas destacam a relevância da capital paraense no calendário do evento. “Temos várias gerações de corredores na cidade e Belém é inspiradora, com sua natureza exuberante”, afirmou a gerente de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima. O responsável pelo Marketing e Comunicação da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi, também ressaltou o perfil da cidade. “A capital paraense tem um público cada vez mais engajado com a prática esportiva e eventos ao ar livre”, disse. Organização da largada e estrutura da prova Os participantes serão distribuídos em quatro pelotões, definidos de acordo com o ritmo de corrida registrado nos últimos 12 meses: Quênia: abaixo de 5 minutos por quilômetro Azul: de 5'01" a 6'10" por quilômetro Verde: de 6'11" a 7'55" por quilômetro Branco: acima de 7'56" por quilômetro Cada atleta receberá um chip de cronometragem, que deve ser fixado na camiseta. O tempo será contabilizado no momento da passagem pelo pórtico de chegada. A organização também disponibilizará guarda-volumes no local. Inscrições com desconto para idosos, estudantes e pessoas com deficiência estão disponíveis, conforme critérios informados no site oficial. A inscrição é individual e não pode ser transferida. Para realizar a inscrição basta acessar o site https://www.circuitodasestacoes.com.br/belem/outono O evento é composto por quatro provas no ano: Outono: início do ciclo Inverno: fase de resistência Primavera: período de renovação Verão: etapa de encerramento Os corredores que participam de todas as etapas recebem uma mandala formada pela junção das medalhas, símbolo tradicional do circuito. Retirada de kits: Os corredores podem retirar seus kits nos dias 20 (10h às 19h) e 21 de março (10h às 18h), no Bosque Experience (piso térreo). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes corrida circuito das estações Corrida de rua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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