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Corrida do Sal 2026 terá provas de 3 km e 7 km; inscrições começam com lote promocional

Evento tradicional retorna a Salinópolis após sete anos e deve reunir cerca de 3 mil participantes

Fábio Will e Aila Beatriz Inete
fonte

Competição retorna após sete anos (Arquivo O Liberal)

A Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo do Pará. Após sete anos sem ser realizada, a competição será retomada no dia 25 de julho de 2026, em Salinópolis (PA), no nordeste paraense. O evento contará com percursos de 3 e 7 quilômetros e marca o retorno de uma das provas mais tradicionais do veraneio no estado. As inscrições começam nesta segunda-feira (20), às 9h.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 3 mil participantes. A prova será realizada ao longo da orla da cidade, um dos principais pontos turísticos do município, que costuma receber grande fluxo de visitantes durante o mês de julho.

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, o coordenador da corrida, Anatolio Thiers, destacou a importância da retomada do evento e a demanda dos corredores pela volta da prova.

“É uma grande satisfação estar organizando a Corrida do Sal, um evento muito tradicional e que a comunidade de corredores cobrava muito a volta, especialmente em Salinópolis. Por ser um evento realizado em julho, no maior balneário do Pará, que atrai turistas do país inteiro, é muito importante ter um evento de corrida que é a modalidade esportiva que mais cresceu no mundo”, afirmou.

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Percurso

O trajeto da Corrida do Sal vai percorrer praticamente toda a orla da cidade, incluindo a região da orla do Maçarico, que passou por obras recentes de revitalização. Segundo a organização, a proposta é aliar esporte e turismo, oferecendo aos participantes uma experiência diferenciada.

“Hoje, os turistas não precisam mais ir até o Atalaia para ter acesso à praia. O percurso da Corrida do Sal vai passar praticamente por toda a orla da cidade, proporcionando ao corredor um visual incrível do Oceano Atlântico durante a prova”, explicou Anatolio Thiers.

Retorno da prova deve ter novidades na estrutura

Além da retomada, a organização promete melhorias na estrutura e inovações para os participantes. A intenção é fortalecer o evento nos próximos anos e ampliar a experiência dos corredores.

“A Corrida do Sal é uma das provas mais tradicionais do estado do Pará. Por isso, a organização decidiu reativar esse evento e, certamente, nos próximos anos vamos estruturar e inovar cada vez mais”, completou o coordenador.

Inscrições

O corredor que queira participar da Corrida do Sal poderá realizar sua inscrição em um lote promocional. As inscrições estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (20), às 9h, no site www.centraldacorrida.com.br, no valor de R$89,00 para as primeiras mil inscrições.

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