Corrida do Círio 2024: inscrições presenciais iniciam nesta quinta-feira (12/9); saiba detalhes

Falta pouco mais de um mês para a Corrida do Círio 2024 e as inscrições presenciais para o evento iniciam nesta quinta-feira (12/9), na sede da TV Liberal, na avenida Nª Sra. de Nazaré. Elas irão até a sexta-feira (13/9). Este cadastro presencial será exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) e idosos acima dos 60 anos.

As inscrições virtuais para o restante do público já estão abertas no site oficial da Corrida do Círio, e irão até um pouco antes do evento. No entanto, os valores para as Corridas de 5K e 10K, para a Caminhada e para a Corridinha variam conforme a virada de lote.

A prova irá ocorrer no dia 20 de outubro, com percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada a partir das 6h, no Portal da Amazônia, em Belém. Além da corrida, a Caminhada do Círio será realizada no mesmo dia, com um percurso de 3,5 quilômetros.

As inscrições para a Corridinha do Círio também estão abertas virtualmente. A prova será no dia 26 de outubro, no Mangueirão, para jovens atletas, entre 05 e 17 anos, que disputam provas com distâncias de 50 a 1.000 metros, que variam conforme a idade.

Serviço

Inscrições Corrida do Círio 2024

Data: quinta-feira (12/9) e sexta-feira (13/9)

Local: sede da TV Liberal - Av. Nazaré, 350.

Valores: primeiro lote: R$89 - até 06/09; segundo lote: R$99 - até 20/09; terceiro lote: R$120,00 - até 14/10