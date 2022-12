Corrida de São Silvestre, após vencer o tabagismo, paraense tenta superar metas em São Paulo

A 97ª edição da Corrida de São Silvestre em São Paulo (SP) ocorre neste sábado (31), de dezembro, no último dia do ano, a partir das 7h40 da manhã, fechando o calendário de corridas de ruas do Brasil. A competição contará com mais de 32 mil participantes, entre eles, o paraense José Ribamar Reis, de 62 anos, iniciou a prática esportiva para se livrar do tabagismo.

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o corredor vai para a segunda participação na tradicional corrida de rua paulista. Seu Ribamar, morador de Icoaraci, iniciou a prática por conta própria, após assistir uma reportagem, de um senhor, que deixou de fumar caminhando todos os dias pela manhã.

“Assisti a reportagem e comecei a prática de atividade física. Eu fumava bastante, isso me deixava cansado, foi então que resolvi mudar, troquei um vício ruim por outro maravilhoso que é correr”, falou.

José Ribamar Reis é morador do Distrito de Icoaraci na entrega dos kits da Corrida de São Silvestre (Arquivo pessoal)

Metas

Seu Ribamar iniciou as corridas e aos poucos foi pegando dicas em uma revista especializada e rapidamente conseguiu ter bons resultados em provas de Belém, além de ser conhecido no percurso Icoaraci-São Brás, em Belém, trajeto que percorria cinco vezes por semana, mas que hoje, realiza uma ou duas vezes.

“Estou correndo há 19 anos, percorria a distância da minha casa, em Icoaraci até a Avenida José Malcher, que é onde eu trabalho como servidor público. Atualmente não tenho esse gás todo, de percorrer essa distância todos os dias, mas uma ou duas vezes na semana ainda faço. Agora na São Silvestre, pretendo percorrer os 15 quilômetros em 1 hora e 15 minutos, no máximo 1 hora e 30 minutos”, projetou.

VEJA MAIS

Família

Já vovô, Seu Ribamar citou a importância do esporte na vida das pessoas e como isso melhorou o convício com a família. Pai de duas filhas, o vovô José Ribamar tenta passar aos netos o poder da prática esportiva.

“A atividade física melhorou minha vida, larguei o vício, sou uma pessoa muito mais ativa, além do convívio com as minhas filhas Letícia e Verônica e minha esposa Araci Tavares, ter melhorado. Agora tento passar isso [o esporte] aos meus netos Isadora, Clara Cecília e o Gabrielzinho”, finalizou.

Mais pessoas

Um casal de paraenses vão correr juntos a São Silvestre. Cilene José dos Santos Cortinhas e Ernani Augusto da Silva Cortinhas, estarão no meio da multidão, mas fazem outros esportes e decidiram ter uma experiência diferente em uma corrida internacional.

“Eu me emocionei vendo tudo sendo preparado. E imaginar que assistíamos apenas pela TV e estaremos presente a este evento internacional. Eu e Ernani, não somos corredores profissionais, apenas temos nossas atividades de forma constante, eu, academia e dança de salão e Ernani cross fit, mas aderimos a ideia de ir como experiência e de superar alguns limites”, disse, Cilene.

Casal irá participar pela primeira vez da Corrida de São Silvestre (Arquivo pessoal)

A entrega dos kits para a corrida surpreendeu Cilene, que falou da emoção vivida com os participantes da São Silvestre.

“Não esperávamos a energia que encontramos no dia da entrega do kit, uma energia ímpar, todos profissionais ou não se confraternizando e desejando ‘boa corrida’”, relembrou.