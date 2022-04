Corredora paraense conclui maratona de Boston, conhecida por ser uma das maiores do mundo

A paraense Kellins Pidner participou, na última segunda-feira (18), da 126ª edição da maratona de Boston, conhecida por ser uma das maiores e mais famosas corridas de longa distância do mundo. Kellins, que é atleta da La Carrera, em Belém, e corredora de rua há 14 anos, já tentava há quatro anos participar da corrida, que exige que os atletas tenham um índice para poder concorrer. Em 2019, na maratona de Lisboa, Kellins atingiu o índice, mas precisou adiar o sonho de Boston em função da pandemia. Com o retorno da competição, a atleta conseguiu, esse ano, participar e finalizar a prova, de 42.195 km, em 3 horas e 34 minutos.

"O sonho foi adiado, mas com o índice aceito em 2022, concluí minha décima maratona e quinta majors, fazendo parte das seis maiores maratonas do mundo. Isso é fruto de muito esforço e treino", comemora a atleta.

(Divulgação)

A rota da maratona é feita entre as cidades de Hopkinton e Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela é realizada anualmente e reúne milhares de corredores de todo o mundo. Entre os 24.829 competidores, Kellins ficou em 11.760º lugar. Entre as mulheres (10.569 ao todo), ela chegou na posição 3226. Já em sua categoria, que se encaixa nas corredoras mulheres de 40 a 44 anos, a paraense ficou em 556º lugar entre as 1637 concorrentes.