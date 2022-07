Conheça Said Nurmagomedov, adversário do paraense Douglas D’Silva no UFC Dos Anjos x Fiziev

O paraense Douglas D’Silva luta no próximo sábado (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos, no UFC Fight Night: Dos Anjos x Fiziev. O confronto será contra o russo Said Nurmagomedov. O combate será o 11° da carreira do lutador de Castanhal no Ultimate.

D'Silva vem embalado de duas vitórias seguidas. Ao todo, são 10 lutas, seis vitórias e quatro derrotas de Douglas no UFC. O principal objetivo do paraense é manter a boa fase para, quem sabe, tentar posições melhores na organização.

Adversário

Aos 30 anos, Said Nurmagomedov vai para o seu quarto confronto no UFC. Natural de Makhatchkala, República do Daguestão, na Rússia, o lutador chegou ao Ultimate em 2018. Vindo da safra de atletas russos, ele estreou com apenas uma derrota no evento.

Apesar do mesmo sobrenome, Said não tem laços sanguíneos com Khabib Nurmagomedov (Divulgação / UFC)

Said tem no cartel 15 lutas, 13 vitórias e apenas duas derrotas. No UFC, ele já fez cinco combates e venceu quatro. O último triunfo do russo foi em janeiro deste ano, quando venceu o norte-americano Cody Stamann, no UFC 270, por finalização em apenas 47 segundos de luta.

O russo vem do kickboxer e do Taekwondo, tem características da luta em pé e se movimenta bem pelo octógono. Apesar disso, o lutador não tem um alto poder de nocaute, apenas três de seus 15 confrontos foram vencidos pela via rápida. Em contrapartida, Said possui muita resistência e volume de golpes, quase 50% das suas vitórias foram por decisão.

As chances do confronto contra o paraense se desenrolar em pé são grandes, já que D’Silva vem do Muay Thai. Inclusive, uma das vantagens de Douglas pode ser o seu alto poder de nocaute, mais de 70 % das suas vitórias foram por KO.

Evento

O ex-campeão do UFC Rafael dos Anjos enfrenta Rafael Fiziev na luta principal da noite. Além dele e de Douglas, o Brasil ainda será representado por Caio Borralho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)