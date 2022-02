Paraense Douglas D'Silva consegue virada incrível, finaliza com mata-leão e vence luta no UFC

O paraense de Castanhal, Douglas D'Silva provou o poder de superação ao conseguir uma virada incrível contra Sergey Morozov, pelo card preliminar do UFC 271, neste sábado (12).



Depois de sangrar muito, Douglas D'Silva conseguiu terminar a luta com uma finalização via mata-leão no segundo round.



Esta foi a segunda vitória do paraense no UFC. Em toda a carreira no MMA, o triunfo levou o cartel do lutador para 27 vitórias, quatro derrotas e uma luta ‘sem resultado’.



Por outro lado, Morozov teve sua sexta derrota – sendo a segunda no Ultimate -, contra 17 vitórias no MMA.