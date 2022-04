Conheça os finalistas da 28ª edição do Troféu Romulo Maiorana; votação já está aberta

O Troféu Romulo Maiorana conheceu os finalistas da 28ª edição da maior premiação do esporte paraense. No total, são 47 indicados, distribuídos em 12 categorias principais e mais quatro especiais. As votações começam nesta quarta-feira (20) e vão até o dia 9 de maio. Os mais votados ganham um ponto, somado aos do Super Júri, composto por jornalistas esportivos do Grupo Liberal.

Após dois anos de forma online, por causa da pandemia da covid-19, a entrega das premiações, que ocorre no dia 17 de maio, volta a ser presencial. A cerimônia será no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Todos são indicados por suas respectivas federações, sendo considerado o desempenho do ano anterior.

O Troféu Romulo Maiorana é um projeto que começou em 1993 e leva o nome do fundador do Grupo Liberal. A premiação busca incentivar as práticas esportivas (esportes olímpicos) e reconhecer os atletas regionais. O TRM também busca passar confiança aos atletas, entidades esportivas e aos que apoiam, incentivam e valorizam o esporte paraense, como os patrocinadores RR Pneus, Jurunense e o Centro Universitário Fibra.

A votação está aberta no site ge.globo/pa.

Conheça todos os candidatos ao Troféu Romulo Maiorana 2022 por categoria

* - categorias especiais

Atletismo

Eduardo Costa da Silva

Elias Conceição Vieira

Elias Oliveira dos Santos

Ciclismo

Miriam Maia De Carvalho

Samuel Nunes Barroso

Vinicius Silva dos Santos

Desportos Aquáticos

Caio Vinicius Martins da Costa Silva

Estephany De Jesus Ferreira Solano

Marcos André Rodrigues Ramos

Vânia Raposo de Moura dos Santos

Futsal

Antonio Olivar da Silva

Carlos Alberto Lopes da Conceição (comprovação pendente)

Ruan Felipe Fernandes Nogueira

Ginástica

Adria Melina Noronha Dos Santos

Marco Antônio dos Santos Nunes

Michel Nascimento Filho

Handebol

Isis Souza Marques

Jéssica Abreu da Conceição

Joyce Santos de Souza

Judô

Emanuel Santos Silva

Luiz Miguel Costa de Magalhaes Oeiras

Pedro Daniel Soares Damasceno

Karatê

Izadora de Almeida Costa

Ademilton Júnior Nogueira da Costa (comprovação pendente)

Enzo Sá Pantoja da Silva

Remo

Bárbara Augusta Dos Santos Ferreira

Evanderson Jardim Ribeiro (comprovação pendente)

Luiz Henrique Rodrigues e Rodrigues

Tênis

Anna Caroline Martins Gonçalves

Eduardo Augusto Neves de Lima

Getúlio Castanheira Iglezias de Assis

Tênis de Mesa

Francis Layla Pamplona da Silva

João de Souza Oliveira Junior

Victor Matheus Oliveira Lourenço (comprovação pendente)

Voleibol

Jesus Kauã dos Santos Monteiro (comprovação pendente)

João Lucas Brabo Cabral

Lorena de Carvalho Neves

Atleta com deficiência*

Edie Helion de Souza Silva

Gabriel Bentes Leal

Perla dos Santos Assunção

Árbitro do ano*

Celia Maria Paes Santos

Laurimar Santos da Costa

Mauricio Suleiman Kahwage Filho

Treinador do ano*

Alcilene Costa de Magalhães

Elinho Cunha Silva

Fabrício Luiz de França

Esporte Responsa*

Projeto de "Capoeira Caiçara"

Projeto "Lutando pelos sonhos Rocky Balboa"