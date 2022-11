Competição em Canoas Havaianas estimula o crescimento da modalidade em Belém

Foi com o intuito de proporcionar aos participantes uma experiência única pelas águas da Baía do Guajará e promover o encontro entre as pessoas que a escola de canoagem Canoa Paidégua criou o Desafio em Canoas Havaianas em 2016. Neste ano, a prova será realizada nos dias 19 e 20 de novembro, com saída de um porto localizado na Bernardo Sayão, no Guamá.

Um dos idealizadores da prova, Igor Vianna, explicou que a competição começou com apenas 20 pessoas e hoje já são cerca de 170 inscritos, o que mostra o crescimento da modalidade no estado.

“Em 2016 nós trouxemos as nossas duas primeiras canoas havaianas para cá. Já naquele ano, a gente achou que seria interessante fazer uma brincadeira, uma confraternização [entre os praticantes] e fizemos o Desafio Canoas Havaianas. Tivemos quatro equipes revezando em duas canoas e hoje Belém já tem mais de 20. O evento cresceu bastante desde então. E a nossa motivação é essa: poder fazer uma prova em que a comunidade da modalidade possa se encontrar e se divertir”, declarou Igor.

A prova terá dois dias, com percursos de 6 km para iniciantes, e 12 km para atletas. As competições serão em canoas de seis lugares, dois e individuais, no masculino, feminino e mista. Segundo Igor, pelo menos oito escolas de Belém terão competidores.

Neste ano, o Canoa Paidégua terá uma equipe formada apenas por mulheres com 60 anos ou mais. Segundo o Igor, o objetivo é que cada vez o público máster se sinta acolhido e que as pessoas fiquem motivadas para praticarem o esporte.

Serviço

Desafio em Canoas Havaianas

Data: 19 e 20/11

Saída e chegada: Espaço Náutico, Bernardo Sayão, 5232

Mais informações: @desafiocanoashavaianas