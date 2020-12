Com transmissão de O Liberal, motovelocidade reuniu gerações em evento em Castanhal

Em um evento que reuniu gerações, Castanhal recebeu na manhã e início de tarde deste domingo (6) a segunda edição da Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster Energy em solo paraense. Um dos primeiros eventos com a presença de público no Estado, depois do início da covid-19, o torneio internacional foi realizado no Kartódromo Bené Maranhense e contou com transmissão pela equipe de O Liberal.

Circuito

"Uma pista técnica e desafiadora", foi assim a brasiliense Sarah Conessa, de 20 anos, definiu o circuito do município da Região Metropolitana de Belém. Em duas baterias de 15 voltas os pilotos aceleraram pela pista e agitaram o público presente nas arquibancadas e nos locais próximos ao asfalto.

Diferentes idades, mesmo objetivo

Algo que chamou a atenção foi a diversidade nas idades dos pilotos. Para cada competidor experiente, como o italiano Nestore Guarino, de 62 anos, havia uma jovem promessa da modalidade, como o paulista Turquinho Júnior, de 15. Com isso, várias gerações foram concentradas neste evento, com um único propósito: expandir a emoção da motovelocidade também ao Pará.

"A gente tem nossa academia de motovelocidade aqui. Temos toda uma plataforma para buscar um piloto paraense, para representar o Brasil e no exterior. Os interessados podem nos chamar por whatsapp ou podem nos procurar no Instagram @yahamaterranew", disse o organizador do evento Nestore Filho, que acompanhou o pai, Nestore Guarino, acelerar.

Vencedores

A Taça R3 teve a participação de 12 pilotos correndo ao mesmo tempo, na disputa das categorias R3 Cup - para os mais jovens - e R3 Cup Pro - para pilotos mais experiente. Mas quem fez sucesso foi um garoto de 14 anos: o espanhol David Muñoz venceu as duas baterias de 15 voltas e subiu ao lugar mais alto do pódio no geral.

Outro garoto espanhol, Daniel Muñoz, foi o segundo. O melhor brasileiro foi o paulista Turquinho Júnior, de 15 anos, David, Daniel e Turquinho, todos da R3 Cup, ficaram nas três primeiras posições geral desta categoria.

Já na R3 Cup Pro, uma curiosidade no resultado final. O vencedor foi o paulista Michel Velludo, de 26 anos. O vice foi o pai de Michel, Tato Velludo, de 51 anos. Alex Schultz fechou o pódio da classe.

Resultados finais

Categoria R3 Cup:

1º) David Muñoz - 50 pontos

2º) Daniel Muñoz - 40 pontos

3º) Turquinho Júnior - 32 pontos

R3 Cup Pro

1º) Michel Velludo - 45 pontos

2º) Tato Veludo - 36 pontos

3º) Alex Schultz - 33 pontos