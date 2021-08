Com quatro medalhas, o Brasil estreia nas Paralimpíadas de Tóquio

O Brasil estreou nas Paralimpíadas de Tóquio com pódios. Foram quatro no total, todas na natação. Medalha de ouro para Gabriel Bandeira; prata para Gabriel Araújo, e bronze para Phelipe Rodrigues e Daniel Dias. Além disso, teve estreia da esgrima, ciclismo de pista e tênis de mesa.

Goalball

No goalball masculino, o Brasil, que é atual bicampeão mundial, goleou a Lituânia, a campeã paralímpica (Rio 2016), por 11 a 2. O jogo era considerado uma final antecipada, já que ambas as equipes são muito fortes. Na partida o paraense Josemarcio, conhecido como Parazinho, marcou três vezes em cima dos lituanos e foi um dos destaques da partida. Os gols brasileiros foram marcados por Leomon (3), Romário (4) e Emerson.

“Desde 2016, a Lituânia está entalada porque perdemos para eles dentro de casa. Trabalhamos cinco anos muito forte para que essa estreia fosse como uma final para nós. A gente se preparou muito bem mentalmente, sabendo que tem uma torcida muito grande acompanhando o goalball”, contou Parazinho.

Natação

Catorze nadadores brasileiro estrearam no primeiro dia. Destes, oito se classificaram para as finais e disputaram medalhas. O primeiro ouro do Brasil na competição veio na prova masculina dos 100m borboletas, na classe S14 (para atletas com deficiência intelectual), categoria que estreou no evento esportivo, com Gabriel Bandeira que bateu o recorde paralímpico (54s76)

A primeira medalha do Brasil nos Jogos, ficou por conta de Gabriel Araújo, que ficou com a prata nos 100m costas da classe S2. O paratleta celebrou no pódio com uma dancinha. Gabriel Araújo marcou 2min02s47 nos 100m costas da classe S2. Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro, conquistou a 25° medalha. O bronze nos 200m livre. Além dessa prova, o brasileiro ainda disputa ao menos cinco provas.

A quarta medalha do Brasil foi com Phelipe Rodrigues, bronze nos 50m livre S10 masculino, com o tempo de 23s50. Com o pódio, o brasileiro conquistou a 8ª medalha paralímpica de sua carreira.

Tênis De Mesa

Neste primeiro dia de competições do Tênis de Mesa nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil teve duas vitórias. Cátia Cristina (classe 2) venceu a finlandesa Aino Tapola por 3 sets a 1, enquanto David Andrade (classe 3), por W.O, derrotou o sueco Alexander Oehgren.

Resultados do primeira dia

Danielle Rauen 1 x 3 Alexa Sztavacs (Hungria) - Classe 9 (andante)

Marliane Amaral Santos 0 x 3 Jiyu Yoon (Coreia) - Classe 3 (cadeirante)

Jennyfer Marques Parinos 0 x 3 Li na Lei (Austrália) – Classe 9 (andante)

David Andrade de Freitas venceu por W.O o sueco Alexander Oehgren – Classe 3 (cadeirante)

Luiz Felipe Manara 1 x 3 YE Chao Qun (CHN)- Classe 8 (andante)

Lethicia Lacerda 0 x 3 Aida Dahlen (NOR) – Classe 8 (andante)

Aino Tapola (FIN) 1 x 3 Catia Cristina – Classe 2 (cadeirante)

Ciclismo De Pista

A atleta Ana Raquel Montenegro Batista Lins, 30, da classe C5, para competidores com deficiência físico-motora e amputados, estreou no ciclismo de pista Ana Raquel terminou a prova dos 3000 na nona colocação, com o tempo de 4m43s704.

Esgrima Em CR

Os esgrimistas Vanderson Chaves e Mônica Santos estrearam em Tóquio na categoria B (para atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio). Ambos finalizaram suas participações na fase de pules, sem vitórias.