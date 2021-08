Com paraense, Brasil vence o Canadá na estreia do vôlei sentado feminino nas Paralimpíadas

O Brasil venceu o Canadá na estreia do vôlei sentado feminino nas Paralimpíadas de Tóquio. A seleção brasileira teve dificuldade contra as canadenses e a vitória veio no tie-break, por 3 sets a 2. As parciais foram 21/25, 26/24, 25/20, 27/29 e 17/15, em um jogo que durou 2h40.

Adria da Silva foi a maior pontuador do Brasil na partida, com 17 acertos. Jani Batista, que fez o ponto da vitória, teve 14 acertos. Pamela Pereira anotou 13 pontos, e Edwarda Dias 10. A seleção ainda conta com a paraense Bruna Lima. A maior pontuadora da partida foi a canadense Heidi Peters, com 21 acertos. Danielle Ellis fez 18 pontos.

Tabela

Com a vitória, o Brasil ocupa a segunda posição do Grupo A, atrás apenas da Itália, que venceu o Japão por 3 a 0. Os dois jogos ocorreram nesta sexta-feira. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais.

Agenda

O próximo jogo do Brasil contra o Japão, no domingo, às 8h30 (horário de Brasília).