Com o surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio, cresce a procura pelo esporte no Pará

A inclusão do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 fez com que a modalidade tivesse um crescimento entre os jovens no Estado do Pará. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Surf, que avaliou a procura pelo esporte como positiva.

Noélio Sobrinho comentou a sobre a situação do surf no Estado e informou que o Pará possui potencial na modalidade olímpica.

“Temos várias competições de surf no Estado, somos potência, temos locais de treinos e competições, além de receber etapas nacionais. A procura pelo esporte ficou maior com a aproximação das Olimpíadas em torno de 30%. Temos algumas turmas em Salinas, onde atendemos crianças e até uma senhora de 70 anos e sua neta”, disse.

Alguns atletas paraenses possuem destaque, como Deyse Silva, que já foi campeã brasileira, além de Nailson Costa, sexto melhor colocado no ranking nacional de surf profissional.

“O surf no Pará possui história. A medalha olímpica do Ítalo Ferreira chegou para mudar o cenário do surf brasileiro como um todo. Cada vez mais as pessoas querem praticar esportes em contato com a natureza e aos poucos vamos ganhando cada vez mais espaço”, finalizou.