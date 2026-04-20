Com lote promocional, inscrições para a Corrida do Sal estão abertas; veja como participar As inscrições devem ser feitas por meio do site centraldacorrida.com.br; provas estão marcadas para o dia 25 de julho, em Salinópolis O Liberal 20.04.26 9h27 Corrida retorna após sete anos de pausa (Arquivo O Liberal) Após sete anos de hiato, a Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo paraense. As provas de 3 e 7 quilômetros estão marcadas para o dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste paraense. E, nesta segunda-feira (20), as inscrições para a disputa foram abertas, com direito a lote promocional. Elas podem ser feitas por meio do site Central da Corrida. Conforme a organização, o primeiro lote está no valor de R$ 89. Para confirmar a inscrição, o corredor deve fazer o cadastro no site e já efetuar o pagamento. A última edição da Corrida do Sal foi em 2019, com a participação de mais de 1.500 atletas. Neste ano, a expectativa da organização é que 3 mil corredores participem. VEJA MAIS Corrida do Sal 2026 terá provas de 3 km e 7 km; inscrições começam com lote promocional Evento tradicional retorna a Salinópolis após sete anos e deve reunir cerca de 3 mil participantes Corrida do Sal está de volta! Relembre a prova que virou tradição no Pará Prova será realizada em julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis; confira detalhes de como era Conforme a organização, a Corrida do Sal retorna agora com novidades, prometendo melhorias na estrutura e inovações para os participantes. A prova será realizada ao longo da orla da cidade, um dos principais pontos turísticos do município. O trajeto vai percorrer praticamente todo o local, incluindo a região da orla do Maçarico, que passou por obras recentes de revitalização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corrida do sal mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES luta Paraenses disputam o ‘Fight do Milhão’ pelos títulos de Rei e Rainha da Selva e prêmio de R$ 500 mil Em sua segunda edição, a disputa concentra competidores brasileiros com títulos e trajetórias consolidadas na modalidade. 21.04.26 10h21 mais esportes Bicampeã da PFL, paraense Larissa Pacheco assina com o Karate Combat Lutadora está sem lutar oficialmente desde 2024, quando enfrentou Cris Cyborg 20.04.26 10h45 RETORNO Com lote promocional, inscrições para a Corrida do Sal estão abertas; veja como participar As inscrições devem ser feitas por meio do site centraldacorrida.com.br; provas estão marcadas para o dia 25 de julho, em Salinópolis 20.04.26 9h27 CORRIDA DE RUA Corrida do Sal 2026 terá provas de 3 km e 7 km; inscrições começam com lote promocional Evento tradicional retorna a Salinópolis após sete anos e deve reunir cerca de 3 mil participantes 19.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17