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Com lote promocional, inscrições para a Corrida do Sal estão abertas; veja como participar

As inscrições devem ser feitas por meio do site centraldacorrida.com.br; provas estão marcadas para o dia 25 de julho, em Salinópolis

O Liberal
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Corrida retorna após sete anos de pausa (Arquivo O Liberal)

Após sete anos de hiato, a Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo paraense. As provas de 3 e 7 quilômetros estão marcadas para o dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste paraense. E, nesta segunda-feira (20), as inscrições para a disputa foram abertas, com direito a lote promocional. Elas podem ser feitas por meio do site Central da Corrida.

Conforme a organização, o primeiro lote está no valor de R$ 89. Para confirmar a inscrição, o corredor deve fazer o cadastro no site e já efetuar o pagamento.

A última edição da Corrida do Sal foi em 2019, com a participação de mais de 1.500 atletas. Neste ano, a expectativa da organização é que 3 mil corredores participem.

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Conforme a organização, a Corrida do Sal retorna agora com novidades, prometendo melhorias na estrutura e inovações para os participantes.

A prova será realizada ao longo da orla da cidade, um dos principais pontos turísticos do município. O trajeto vai percorrer praticamente todo o local, incluindo a região da orla do Maçarico, que passou por obras recentes de revitalização.

 
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