Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 20.04.26 7h00 Às 15h45, Lecce e Fiorentina jogarão pela Série A italiana (X/ @OfficialUSLecce) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (20/04), incluem partidas pela Série A italiana e pela Premier League. Às 15h45, o Lecce jogará contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano. Já às 16h, Crystal Palace enfrentará o West Ham pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Crystal Palace x West Ham - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Fiorentina - 15h45 - ESPN 6 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Crystal Palace e West Ham; veja o horário O jogo entre Crystal Palace x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Lecce e Fiorentina; veja o horário O jogo entre Lecce x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela ESPN 6 e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h - Crystal Palace x West Ham - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h - Crystal Palace x West Ham - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17