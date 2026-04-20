Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (20/04), incluem partidas pela Série A italiana e pela Premier League.

Às 15h45, o Lecce jogará contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano. Já às 16h, Crystal Palace enfrentará o West Ham pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

Crystal Palace x West Ham - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Fiorentina - 15h45 - ESPN 6 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Crystal Palace e West Ham; veja o horário

O jogo entre Crystal Palace x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Lecce e Fiorentina; veja o horário

O jogo entre Lecce x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela ESPN 6 e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h - Crystal Palace x West Ham - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

15h45 - Lecce x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h - Crystal Palace x West Ham - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.