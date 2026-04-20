Endrick leva bronca de possível rival da Copa após 'provocar' torcida do PSG: 'Jogue futebol'

Endrick comemorou um gol do Lyon com dança neste domingo, na frente da torcida do Paris Saint-Germain.

A celebração do atacante brasileiro causou irritação no lateral marroquino Hakimi, que deu uma bronca no jogador.

Vini Júnior também virou alvo de críticas dos oponentes na Espanha por causa de suas comemorações de gols com dança.

Reação de Hakimi à comemoração de Endrick

Hakimi não curtiu o jeito descontraído de Endrick comemorar. A dancinha foi considerada um deboche pelo marroquino.

Ele foi flagrado discutindo com o rival no campo. Hakimi afirmou ter dito ao Endrick: "O que eu disse ao Endrick? Essas coisas acontecem. Eu queria que meu time permanecesse focado e que ele parasse de fazer coisas contra nossos torcedores. Que jogue futebol, especialmente porque ele é um bom jogador".

O lateral considerou a bronca um exagero, mas sua irritação era visível.

Contexto da irritação e desempenho de Endrick

A bronca de Hakimi veio mais pelo fato de o PSG sair perdendo a partida. O time francês acabou derrotado no Parque dos Príncipes por 2 a 1.

Endrick ainda deu a assistência para o segundo gol do Lyon na partida. Hakimi afirmou: "Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo."

Endrick busca vaga na Copa do Mundo 2026

Aos 19 anos, Endrick ainda busca convencer Carlo Ancelotti de que merece jogar na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México.

Para isso, ele precisa anotar gols e dar assistências. Sua ida à França teve como objetivo a realização de seu sonho. Ele vem cumprindo seu papel.

Ancelotti tem algumas dúvidas sobre quem levar ao ataque. Vini Júnior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Martinelli e Luiz Enrique são considerados 'garantidos'. Rodrygo seria outro nome certo, mas se contundiu gravemente.

Caso todos estejam saudáveis, a briga por outras três vagas será acirrada. Endrick tem concorrência de peso com João Pedro, Igor Thiago, Rayan e Igor Jesus. Lucas Paquetá e Neymar também sonham em serem chamados.

A convocação final para a Copa será no dia 18 de maio.