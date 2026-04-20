Endrick leva bronca de possível rival da Copa após 'provocar' torcida do PSG: 'Jogue futebol' A dancinha do brasileiro acabou considerada um deboche por lateral do clube francês Estadão Conteúdo 20.04.26 9h11 Endrick comemorou um gol do Lyon com dança neste domingo, na frente da torcida do Paris Saint-Germain. A celebração do atacante brasileiro causou irritação no lateral marroquino Hakimi, que deu uma bronca no jogador. Vini Júnior também virou alvo de críticas dos oponentes na Espanha por causa de suas comemorações de gols com dança. Reação de Hakimi à comemoração de Endrick Hakimi não curtiu o jeito descontraído de Endrick comemorar. A dancinha foi considerada um deboche pelo marroquino. Ele foi flagrado discutindo com o rival no campo. Hakimi afirmou ter dito ao Endrick: "O que eu disse ao Endrick? Essas coisas acontecem. Eu queria que meu time permanecesse focado e que ele parasse de fazer coisas contra nossos torcedores. Que jogue futebol, especialmente porque ele é um bom jogador". O lateral considerou a bronca um exagero, mas sua irritação era visível. Contexto da irritação e desempenho de Endrick A bronca de Hakimi veio mais pelo fato de o PSG sair perdendo a partida. O time francês acabou derrotado no Parque dos Príncipes por 2 a 1. Endrick ainda deu a assistência para o segundo gol do Lyon na partida. Hakimi afirmou: "Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo." Endrick busca vaga na Copa do Mundo 2026 Aos 19 anos, Endrick ainda busca convencer Carlo Ancelotti de que merece jogar na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Para isso, ele precisa anotar gols e dar assistências. Sua ida à França teve como objetivo a realização de seu sonho. Ele vem cumprindo seu papel. Ancelotti tem algumas dúvidas sobre quem levar ao ataque. Vini Júnior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Martinelli e Luiz Enrique são considerados 'garantidos'. Rodrygo seria outro nome certo, mas se contundiu gravemente. Caso todos estejam saudáveis, a briga por outras três vagas será acirrada. Endrick tem concorrência de peso com João Pedro, Igor Thiago, Rayan e Igor Jesus. Lucas Paquetá e Neymar também sonham em serem chamados. A convocação final para a Copa será no dia 18 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17