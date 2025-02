Com Hamilton e Gabriel Bortoleto, F1 faz lançamento dos carros de 2025 nesta terça (18); saiba mais

Pela primeira vez, a Fórmula 1 faz o lançamento conjunto das pinturas dos carros para a temporada. Neste ano, em um evento inédito, todas as 10 equipes estarão presentes na cerimônia, que ocorre nesta terça-feira (18), a partir das 17h, em Londres, na Inglaterra.

O evento também terá os 20 pilotos dos times do grid atual. Uma das maiores expectativas do lançamento é a presença de Lewis Hamilton, que fará sua primeira aparição em um evento oficial da F1 como piloto da Ferrari.

Além disso, para os brasileiros, a ansiedade é para ver Gabriel Bortoleto, que coloca o Brasil novamente no grid titular da F1 após sete anos. O piloto, campeão da F3 e F2, fará sua estreia pela Sauber.

Como será

Conforme a programação da F1, estão previstas apresentações de cantores e DJs, com a participação do comediante britânico Jack Whitehall. Já a revelação das pinturas dos carros será feita de "grid invertido", conforme a classificação do campeonato de construtores do ano passado.

Assim, a McLaren, grande campeã, será a última a mostrar o seu design. Já a Sauber, time do brasileiro, será a primeira, pois terminou em último em 2024.

McLaren e Williams já mostraram alguns detalhes dos carros que vão disputar a temporada de 2025, mas outras equipes só devem apresentar o modelo oficial em lançamento próprio.

Onde assistir

O evento será transmitido pelo canal oficial da Fórmula 1 no YouTube, a partir das 17h.