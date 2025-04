Com emoção, 1ª etapa do Campeonato Paraense de Tênis entra na reta final

A temporada de 2025 do tênis começou com tudo. Nesta semana, serão realizados os duelos finais da 1ª etapa do Campeonato Paraense. A disputa ocorre nas quadras da Assembleia Paraense, em Belém, entre a próxima quinta-feira (24) e domingo (27), e promete muita emoção e um alto nível de competitividade.

O presidente da Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis, Celestino Rocha, destacou que a competição está além do esperado. O dirigente comemorou o sucesso da primeira etapa e ressaltou a importância da realização do campeonato para movimentar e fortalecer a modalidade no Estado.

“Essa primeira etapa superou nossas expectativas. Tivemos uma excelente participação de atletas e um público vibrante. Eventos como esse incentivam, fortalecem e democratizam a prática do tênis no estado”, destacou Celestino Rocha.

Os embates prometem ser emocionantes, especialmente na 1ª classe, que é a categoria mais concorrida do torneio.

Ao todo, mais de 200 atletas se inscreveram para a disputa, o que foi considerado um sucesso pela organização. Após o fim desta fase, a previsão é que a 2ª etapa do campeonato aconteça em junho, conforme o calendário oficial da federação.