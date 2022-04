Com carro estilizado, Ayrton Senna será homenageado no GP de Ímola, na Itália

A Fórmula 1 inicou a semana para o Grande Prêmio de Ímola, na Itália. E como a pista é marcada pelo acidente fatal de Ayrton Senna, em 1994, todos os anos o GP faz homenagens ao piloto. E nessa edição não vai ser diferente, a etapa terá um carro estilizado com referências ao brasileiro que será exposto e depois irá à leilão.

A pintura, idealizada pelo estilista italiano Matteo Macchiavelli, traz de um lado referências icônicas que marcaram a carreira de Ayrton Senna na F1, como o preto e o dourado da Lotus, o Rothmans Williams e o Marlboro McLaren. Já o outro lado, feito pelo francês Jisbar, foi inspirado na vida e carreira do brasileiro.

Toda a estilização foi feita em um modelo da McLaren e recebeu o nome de Senna Now, ou Senna Agora, em português. Macchiavelli, idealizador do projeto, contou que acompanhou o piloto brasileiro desde criança e que via “as corridas e a magia” de Senna.

“Fui inspirado por seu estilo de vida e seus ensinamentos, que ainda estão comigo agora que estou mais velho. Comecei a imaginar como criar algo que pudesse centralizar e transparecer alguns dos aspectos da mensagem especial que ele foi capaz de transmitir: desafio, criatividade e humanidade”, declarou Matteo Macchiavelli.

O carro ficará exposto no Museu Ayrton Senna, em Ímola, na Itália. Após o GP, que ocorre entre os dias 22 e 24 de abril, a obra será leiloada e a renda será doada para o Instituto Ayrton Senna, fundado aqui no Brasil.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)